ଆଜିର ରାଶିଫଳ:ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେବେ ମାଲାମାଲ,ଏମାନଙ୍କ ବଢ଼ିବ ଖର୍ଚ୍ଚ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : November 27, 2025 at 7:44 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଗୁରୁବାର, ନଭେମ୍ବର ୨୭, ୨୦୨୫ । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦଶମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବୈଠକ ପାଇଁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରୟାସର ଆରମ୍ଭ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଘରେ ଶୁଭ ଘଟଣାମାନ ଘଟିବ । ଷ୍ଟକ୍-ଅନୁମାନରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ। ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯିବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ଆପଣ ଆଜି ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ଭଲ।
ବୃଷ: ଆଜି, ନଭେମ୍ବର ୨୭, ୨୦୨୫ ଗୁରୁବାର ଦିନ, ଚନ୍ଦ୍ର ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନବମ ଘରେ ରହିବ । ଆପଣ ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ନୂତନ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କୁ ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଗ୍ନି ଏବଂ ପାଣି ନିକଟତର ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡାନ୍ତୁ। ତଥାପି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ଲାଭ ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଗାଡି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି କାରଣରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ତଥାପି, ଆପଣ କିଛି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଆଜି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଭଲ ରହିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମତଭେଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ । ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ସିଂହ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ କାରଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ବିଦେଶୀ ଉଦ୍ୟମରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଅଛି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ ।
କନ୍ୟା : ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜିର ଦିନଟି ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ହେବ। ଆପଣ ଅଳଙ୍କାର କିଣିବେ। ଆପଣ କଳା ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲା ସହଜ ହେବ। ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ବିରାଜମାନ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ । ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ।
ତୁଳା : ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସତେଜତା ଏବଂ ମାନସିକ ଖୁସିର ଅଭାବ ରହିବ । ପରିବାରରେ ଏକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ହୋଇପାରେ । ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ମାନହାନିର ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ।
ବିଛା : ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ ସତର୍କତାର ସହ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହି ଦିନକୁ ଅନୁକୂଳ ପାଇବେ । ଭାଇଭଉଣୀମାନେ ସହାୟକ ହେବେ ଏବଂ ବିରୋଧୀମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ। ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରେ ଅସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ରହିବ।
ଧନୁ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ରହିବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆପଣ ସମୟାନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ।
ମକର : ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନୁକୂଳ ଲାଭ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା ବାଧାରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ପରିବେଶ ରହିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଅଫିସରେ ପ୍ରଭାବ ବଜାୟ ରଖିବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିପାରେ। ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆପଣ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଏବଂ ସେୟାର ବଜାର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।
କୁମ୍ଭ : ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ସଫଳତା ସମ୍ଭବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ।
ମୀନ : ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ । ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ସମ୍ପର୍କ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ କୌଣସି କାରଣରୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହେବ। ପରିବାରରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିପାରେ।