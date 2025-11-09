ଆଜିର ରାଶିଫଳ; ସାମାନ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଭାଙ୍ଗିପାରେ ସମ୍ପର୍କ, ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଶୁଭଫଳ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : November 9, 2025 at 7:46 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ରବିବାର, ନଭେମ୍ବର 9, 2025 । ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଅସ୍ଥିର ରହିବ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଷ୍ଟକର ହେବ । ଆପଣ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ । ଆପଣ ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ କିମ୍ବା ତର୍କିକ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହା ସାହିତ୍ୟିକ ଲେଖା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ବାହାରକୁ ଯିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଭଲ ହେବ।
ବୃଷ: ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିର ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜିଦଖୋର ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ, କାହା ସହିତ ଏକ ସାଧାରଣ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ନପାରେ ଏବଂ ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ । ଲେଖକ, କାରିଗର ଏବଂ କଳାକାରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଛୋଟ ବିବାଦ ବଡ଼ ବିବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ନୀରବ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ।
ମିଥୁନ: ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର । ଆପଣ ଆଜିର ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ସକାଳରୁ ସତେଜ ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସହିତ, ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଖୁସି କରିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଖୁସି ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିବ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ।
କର୍କଟ: ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ବାଧା ଦେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି କାମ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ।
ସିଂହ: ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଏବଂ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଭଲ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆଜି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଶେଷ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କିଣାକାଟା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଏକ ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦଶମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସଫଳ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ। ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ଧନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ। ସରକାରୀ କାମ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଯେକୌଣସି ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହେବ।
ତୁଳା: ମିଥୁନ ରାଶିର ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ।ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ ସାଧନା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖାରେ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ। ଆଜି କୌଣସି ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ଆଚରଣ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ଆଜି ସତର୍କତାର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଭୁଲ କାମରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରି କରନ୍ତୁ। ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଲାଭ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ।
ଧନୁ: ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ।ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧିକ, ତର୍କଗତ ଏବଂ ଲେଖା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ମନୋରଞ୍ଜନ, ଭ୍ରମଣ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପୋଷାକ ଏହାକୁ ଏକ ମଜାଦାର ଦିନ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସହଭାଗୀତା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଏକ ଅସମାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ ହେବ। ସାଧାରଣ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆଜି କିଛି ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।
ମକର: ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରି ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଲାଭ ଦେଖିବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆଇନଗତ ମାମଲାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମିଶ୍ରିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସ୍ଥିରତା ଅଭାବରୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେବା ଭଲ। ଯାତ୍ରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଇଚ୍ଛିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳତା ହତାଶା ଏବଂ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗର ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ମୀନ: ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର । ଆପଣଙ୍କର ସତେଜତା ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାଆ ଅସୁସ୍ଥ ରହିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏବଂ ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ମାନହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ।