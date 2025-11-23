ଆଜିର ରାଶିଫଳ; ଧନୁ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଚମକିବ ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : November 23, 2025 at 7:33 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ରବିବାର, ନଭେମ୍ବର ୨୩, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଧନୁ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନବମ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ଅନୁଭବ କରିବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଉପର ଏବଂ ତଳ ରହିବ । ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ।
ବୃଷ: ଆଜି ଧନୁ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ହତାଶାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଠିକ୍ ଏବଂ ଭୁଲ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ । କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଯୋଗୁଁ, ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଅଭ୍ୟାସ କରି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଧନୁ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା କୌଣସି ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଆଜି ଆପଣ ଭଲ ପୋଷାକ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଯାନବାହାନ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣ ନୂତନ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଧନୁ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ରହିବ। ସୁଖଦ ଘଟଣା ଘଟିବ। ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଘରେ ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଚାକିରିରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ସେମାନେ ଅଧୀନସ୍ଥ ଏବଂ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସି ଆଣିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ ।
ସିଂହ: ଧନୁ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି ।ଏହ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ସାହିତ୍ୟରେ କିଛି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆପଣ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ। ସମୟ ଅନୁକୂଳ ଥିବାରୁ ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପ୍ରେମରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ମହିଳା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଜନ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ବିବାଦର ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ।
କନ୍ୟା: ଧନୁ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି । ଏହ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରତିକୂଳତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଚିନ୍ତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉଗ୍ର ଯୁକ୍ତି ବିବାଦର କାରଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଆଘାତ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଘର କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ କିଣିବା କିମ୍ବା ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ବିରୋଧକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବଜାୟ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ତୁଳା: ଆଜି ଧନୁ ରାଶିର ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଦିନ। ଆପଣ ଅଧିକ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସାମାଜିକ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶରୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ ହେବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ।
ବିଛା: ଆଜି ଧନୁ ରାଶିର ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ କିମ୍ବା ମତଭେଦର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ମତାମତକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକତାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆପଣ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ନୁହେଁ। ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ନକରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶରୀର ଏବଂ ମନରେ ଅସ୍ଥିର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଆଜି ଆରାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଏକାକୀ ବିତାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସତେଜତା ଏବଂ ଖୁସି ଆଣିବ। ପରିବାରରେ ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିବ। ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ; ସେମାନେ ଆଜି ଏକ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ ଉପରେ ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ।
ମକର: ଧନୁ ରାଶିର ଚନ୍ଦ୍ର । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର । ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ। ଆପଣ କିଛି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସହିତ ଅନୁରୂପ ଫଳାଫଳ ନ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ନିରାଶ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ବାହାରକୁ ଖାଇବା କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଯିବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଧନୁ ରାଶିର ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ଆଣିବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ, ବିଶେଷକରି ବାଲ୍ୟକାଳର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବେ। ଆପଣ ସମାଜରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ଏକ ସଫଳ ସମ୍ପର୍କ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଖୁସି ରହିବେ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଗ୍ରହୀ ରହିପାରନ୍ତି ।
ମୀନ: ଆଜି ଧନୁ ରାଶିର ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଦଶମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆଜି ରୋମାଣ୍ଟିକ ରହିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ସରକାରୀ ମାମଲାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ବିରାଜମାନ କରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହୋଇପାରେ ।