ଆଜିର ରାଶିଫଳ; ଏମାନେ ପାଇବେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା, ଏହି ରାଶିଙ୍କ ହେବ ପ୍ରବଳ କ୍ଷତି
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : November 8, 2025 at 7:29 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଶନିବାର, ନଭେମ୍ବର 8, 2025 । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ବୃଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଦିନର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜିଦ୍ଖୋର ଆଚରଣ ଛାଡିଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମଧୁର ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତଥାପି, ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଖୁସି ମନୋଭାବ ଆଣିଥାଏ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଦୂର ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ।
ବୃଷ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ ହେବ । ଆପଣ ଦିନର ଆରମ୍ଭରେ ସତେଜ ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜ କରିବ । କାମ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ରହିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ହଜିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ତେବେ ଆଜି ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ।
ମିଥୁନ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିବ। ଆଜି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଘରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଏହା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ କାମ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହୀ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
କର୍କଟ: ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ପରିବାର ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ଆଣିଥାଏ। ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣ ଅନେକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯାହା ପରିବାର ବାତାବରଣକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ଯ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବରେ ବିତାଇବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆଜି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳା କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
ସିଂହ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦଶମ ଘରେ ରହିବ। ଆଜି ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଦିନ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଲାଭଦାୟକ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଜାରି ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହା ବିଶେଷ ଚିନ୍ତାଜନକ ସମୟ ନୁହେଁ।
କନ୍ୟା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଭାରୀ ରହିବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ଆଗ୍ରହୀ ଲୋକମାନେ ଆଜି ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରୟାସ କରିପାରିବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ କାମ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆଜି ଯେକୌଣସି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ରହିବ। ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆପଣ ଯୋଗ କିମ୍ବା ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ।
ତୁଳା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି କାମ ଭୁଲ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ କିଛି ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ। ବାହାରେ ଖାଇବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ହିତରେ। ଯାତ୍ରାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସାମାଜିକ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ। ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଯୋଗ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିପାରେ।
ଧନୁ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ବୃଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ହେବ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅସମାପ୍ତ କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ଏକ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନୀତିର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ।
ମକର: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଅପେକ୍ଷା କମ ଫଳ ପାଇବେ। ତଥାପି, ଆପଣ ପରିଶ୍ରମୀ ରହିବେ। ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ତଥାପି, ବାହାରକୁ ଖାଇବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଘରୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ବୃଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଯାନବାହାନ କିମ୍ବା ଘର ସହିତ ଜଡିତ କାଗଜପତ୍ରକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ ହେବେ। ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା କରନ୍ତି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ବାହାର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ କ୍ରୟକୁ ଏଡାଇବା ଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ମୀନ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଆଣିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ।