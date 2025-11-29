ଆଜିର ରାଶିଫଳ: କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ବଦଳିବ ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : November 29, 2025 at 7:39 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଶନିବାର, ନଭେମ୍ବର 29, 2025 । ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିତିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣ ଦୂର କିମ୍ବା ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ପିଲା କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲ ଖବର ପାଇବେ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ।
ବୃଷ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦଶମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ । ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ।
ମିଥୁନ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କାମ ସମାପ୍ତ ହୋଇନପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବେ। ଆଜି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କୌଣସି ବିବାଦକୁ ଏଡାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭକୁ ଏଡାନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପୁରୁଣା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ।
କର୍କଟ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ନକାରାତ୍ମକତା ଭାବନା ଆସିପାରେ । ଦିନସାରା ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଲାଗି ରହିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ବାଧା ଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକତାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ନ ହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନୂତନ ପରିଚିତି ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ନାହିଁ। ସରକାର ବିରୋଧୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ।
ସିଂହ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେତୁ ଆପଣ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ, ଆପଣ ସାଂସାରିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ କଥାରେ ଆପଣ ଅପମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗୀଦାରୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦିନଟି ବିତାଇବା ଉଚିତ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଖରାପ ନ କରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କୌଣସି ନୂତନ ନିବେଶ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।
କନ୍ୟା: ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ପରିବାରରେ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଏବଂ ଉତ୍ସାହୀ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତ ଭେଦ ଦୂର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିବ। ଆପଣ କାମରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ କାମରେ ସହାୟକ ହେବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତଥାପି, ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟରେ ତରବର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ତୁଳା: ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଳ୍ପନା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବ। କୌଣସି ବୈଠକରେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ସେମାନେ ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସୁଖଦ ହେବ। ପରିବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ତଥାପି, ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନସିକ ସତେଜତା ସହିତ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିବେଶ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ବିଛା: ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭୟଭୀତ ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମର୍ଥନର ଅଭାବ ହତାଶାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ଜମି, ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ ସହିତ କାରବାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଜଳଭାଗରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଗାଡି ଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଋତୁକାଳୀନ ଅସୁସ୍ଥତାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।
ଧନୁ : ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଆପଣ ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ। ଆପଣ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହୀ ହେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ରହିବ। ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସୁଖଦ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଗତି କରିବ, ଯାହା ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଣିପାରେ। ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ।
ମକର: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ।ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନେକ ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କଥା ହେବା ଉଚିତ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଣା ବିବାଦ ପୁଣି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସାମାନ୍ୟ ମତଭେଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ବାହାରକୁ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ କିମ୍ବା ଜୁଆରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତା ରହିବ। ତଥାପି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ।
କୁମ୍ଭ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଦିନ ହେବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଘରେ ଏକ ଉତ୍ସବମୟ ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣ ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ଭାବନା ବାଣ୍ଟି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଋତୁକାଳୀନ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ରହିବ। ଏହା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ। ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଚିନ୍ତନରେ ଗଭୀର ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ମୀନ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ଆଜି ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିପାରେ। ଆଜି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ। କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ନୂତନ ନିବେଶ ସହିତ ପ୍ରଲୋଭନରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ। ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମୟ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ପଡିବ।