ଆଜିର ରାଶିଫଳ; କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ
Published : November 15, 2025 at 7:41 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଶନିବାର, ୧୫ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତି । ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଭଲ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ । ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ଆଜି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ଖୁସି ରହିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ।
ବୃଷ: ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବେ। ଆପଣ ବୈଠକ ଏବଂ ଆଲୋଚନାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ପାଚନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ, ତେଣୁ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଘରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ । ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଷ୍ଟକର ହେବ । ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣତା ଆପଣଙ୍କ ସଂକଳ୍ପକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବ । ଗରମ ପାଣି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗରମ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ପରିବାର କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଆଜି ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। କ୍ଳାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ବାଧା ଦେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମୟସୀମାରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ।
କର୍କଟ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ଆଜି ସତେଜ ମନରେ ଘରେ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଆଜି ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ । ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ । କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ସିଂହ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସହିତ କରିବେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ, ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ସରକାରୀ କାମ ଲାଭ ଆଣିବ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବେ।
କନ୍ୟା : ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର । ଆଜି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ବାକଶକ୍ତି ଏବଂ ମଧୁର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ସମ୍ପର୍କ ବିକଶିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ, ଉପହାର ଏବଂ ପୋଷାକ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆପଣ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ମଜବୁତ ହେବ। ଏକ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ଦିନକୁ ଖୁସି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିପାରେ।
ତୁଳା: ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଏବଂ ଆଚରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ କାହା ପ୍ରତି ଭଲ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପୁରସ୍କାର ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ଆୟଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ।
ବିଛା : ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବେ। ବିବାହ ଚାହୁଁଥିବା ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ପରିବାରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉପହାର ପାଇବେ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ଜାରି ରଖିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସମୟସୀମାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଧନୁ: ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦଶମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। ଆପଣଙ୍କ କାମ ସଫଳ ହେବ। ଆପଣ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହେବ। ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ।
ମକର: ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। ଏହା ବୌଦ୍ଧିକ ସାଧନା କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟ ଲେଖା ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ଏକ ନୂତନ ପରିମାଣ ଦେବ। ପ୍ରତିକୂଳ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରାଇପାରେ। ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ। ଟଙ୍କା ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। କ୍ରୋଧରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଭଲ ଖବର ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। କାହାକୁ ଉପହାର ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ।
ମୀନ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଭଲ ରହିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି, ଆପଣ ଘର ସାଜସଜ୍ଜା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭଲ ରହିବ।