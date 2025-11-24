ଆଜିର ରାଶିଫଳ:ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆର୍ଥିକ ସଫଳତା,ଏମାନେ ହେବେ ହତାଶ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : November 24, 2025 at 7:20 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ସୋମବାର, ନଭେମ୍ବର 24, 2025 । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଯେକୌଣସି କାମ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିବ। ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ନାହିଁ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଘରେ କାହା ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ବିଳମ୍ବ ହେବ । ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ହତାଶା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଯାତ୍ରାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଯୋଗ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ନ କରିବାକୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର । ଆଜିର ଦିନ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିର ହେବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଭ୍ରମଣ କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ କିଣିବେ। ଆପଣ ଯାନର ବିଳାସ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସଙ୍କେତ ଅଛି।
କର୍କଟ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର । ଆଜି ଆପଣ ସଫଳତା ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଘରୋଇ ପରିବେଶ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ପରାଜିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ସହମତ ହେବେ। ଆପଣ ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇ ଉପଭୋଗ କରିବେ।
ସିଂହ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର । ଆଜି ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ କଳାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ। ଆପଣ ଲେଖାଲେଖି, ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ସଙ୍ଗୀତ କିମ୍ବା ନୃତ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂତନ କାମ ପାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଉତ୍କର୍ଷ ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଉପରେ ଭାର ବହନ କରିବ, ଯାହା ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଏହା ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ନୁହେଁ। ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଯାନବାହାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ସମ୍ଭବ। ଅଯଥାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ।
ତୁଳା: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ପରିବାର ଏବଂ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଘରୋଇ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏକ ଛୋଟ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଏକ ସଫଳ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରାଯିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରାଯିବ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ। ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟସୀମାରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ।
ବିଛା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଧନୁ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର । ଆଜି ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧି କିଣାଯିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଧନ ଲାଭ କରିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସୁଖଦ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଛାତ୍ରମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି।
ଧନୁ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଜି ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇବେ। ବିଦେଶ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭ ଦେଖାଯିବ। ଘରେ ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଛାତ୍ରମାନେ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ।
ମକର: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଧନୁ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବ, ଏବଂ ଏହା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିବ। କୋର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା ଉଠିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ଖୁସିରେ ହ୍ରାସ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସହିତ ଅନୁରୂପ ଫଳାଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ଆପଣ ନିରାଶା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ।
କୁମ୍ଭ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଧନୁ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି, ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କିମ୍ବା ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତିରେ ସହାୟକ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଅଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ପାଇବେ। ଅବିବାହିତ ଲୋକମାନେ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି।
ମୀନ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଧନୁ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦଶମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଖୁସି ଆଣିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସଫଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ସରକାରରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ।