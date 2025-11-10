ଆଜିର ରାଶିଫଳ; ଏହି ରାଶିଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆସିପାରେ ଝଡ଼,ଏମାନେ ହେବେ ମାଲାମାଲ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : November 10, 2025 at 7:24 AM IST
ମେଷ: ଆଜି, ସୋମବାର, ନଭେମ୍ବର ୧୦, ୨୦୨୫ । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ସକାଳ ଯେକୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆଜି ସରକାରୀ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ। ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ସନ୍ତୁଳିତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ମନ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରେ, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମାପ୍ତ ଛାଡିପାର । ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ବିତାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇପାରିବେ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ଆପଣ ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିବାରେ ବିତାଇବେ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ନିବେଶ କରିବା ଉଚିତ୍ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଜରୁରୀ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
ମିଥୁନ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହି ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାରର ସମର୍ଥନ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବୋଝ ଭାବିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ କାମକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଆଜି ଏକ ଅନୁକୂଳ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବେଶ ମନରେ ଖୁସି ଆଣିବ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଆୟ କମ୍ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। ଆପଣ ଆଖି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ହେବ। ପରିବାର ସହିତ ଦିନଟି ଖୁସିରେ ବିତିବ। ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଫିସ୍ କାମ ସାରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସମୟ ମଧ୍ୟମ।
ସିଂହ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ଆପଣ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଆବେଗ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବପ୍ରବଣତା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଶୁଭ ଦିନ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି କାମରେ ବହୁତ କାମ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
କନ୍ୟା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମିଥୁନରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପରିବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର ମିଳିପାରେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବେ। କୌଣସି କାମରେ ଶୀଘ୍ରତା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭର ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭୀ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ଭଲ।
ତୁଳା: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ସକାଳେ, ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଅଫିସ ପରିବେଶରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଜଣେ ଉପରିସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
ବିଛା : ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନାରେ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାଗୀଦାରୀ କାମରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ନହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ।
ଧନୁ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଦିନ ହେବ । ଆପଣ ସକାଳେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ। ଅପରାହ୍ନରେ, ଅନେକ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ କାମରୁ ବିଚଳିତ କରିବ। ଏହି ସମୟରେ, କାମ ସହିତ ଜଡିତ କିଛି ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତା ହଠାତ୍ ପୁଣି ଥରେ ଉଠିବ। ଆପଣ କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ।
ମକର: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଆପଣ ଯାନବାହାନ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଆପଣ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆପଣ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଡାନ୍ତୁ। ଆଜି ନିଜ ପ୍ରତି ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷର ଅଭାବ ରହିବ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ କିଣାକାଟାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ।
ମୀନ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜିର ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ । କଳା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି। ଘରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଖୁସିର ପରିବେଶ ବିରାଜମାନ କରିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଜରୁରୀ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ।