ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ବିଛା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିପାରେ ଝଡ଼
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : November 21, 2025 at 7:21 AM IST|
Updated : November 21, 2025 at 7:30 AM IST
ମେଷ: ଆଜି, ଶୁକ୍ରବାର, ନଭେମ୍ବର 21, 2025 । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ବିଛା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ସାଂସାରିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲିଯିବେ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଥକାପଣକୁ ଦୂର କରିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧି ହାସଲ ପାଇଁ ଯୋଗ ବହୁତ ଭଲ । ଆପଣ କଥା ହେବା ସମୟରେ ସଂଯମ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନେ କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି । ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ଭଲ ସନ୍ଧ୍ୟା ବିତାଇବେ।
ବୃଷ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ବିଛା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣ ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାରେ ଯିବାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବ। ଆପଣ ସହଭାଗୀତାରେ ଲାଭ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆଜି କାହାକୁ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତିରେ ଈର୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ବିଛା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। କଥାରେ ସଂଯମ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ରୋକିବ। ଆପଣ ଧନ ଲାଭ କରିବେ। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ରହିବ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ବିଛା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଜି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆଜି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଆଜି ଅବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି।
ସିଂହ: ଆଜି ବିଛା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଜମି, ଯାନବାହାନ କିମ୍ବା ଘର କିଣିବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ନୁହେଁ। ନକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ନିରାଶାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ।
କନ୍ୟା : ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ବିଛା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଏକ ଖୁସି ମନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଆପଣ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଭୂତ ହେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତ ନିଷ୍ଫଳ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ରତା କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମୟ ହେବ।
ତୁଳା : ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ବିଛା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଅନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ରହିବ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କାମରେ କାମ କରୁଥିବା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ। ସହଭାଗୀତା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ରୋକିବ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଜିଦଖୋର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ।
ବିଛା: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ବିଛା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେବେ ଏବଂ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନିକଟତର ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
ଧନୁ : ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ବିଛା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଏକ କିଛିଟା ଅସୁବିଧାଜନକ ଦିନ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ, ଆପଣ ବିବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁ ଧୀରେ ଗାଡି ଚାଳନା କରନ୍ତୁ। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ କାମ ଆପଣଙ୍କ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିପାରେ।
ମକର: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ବିଛା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟି ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ପ୍ରୟାସରେ, ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ରହିବ। ଆପଣ ନୂତନ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି, ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ସହଜ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ।
କୁମ୍ଭ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବିଛା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦଶମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସରକାରୀ କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଜାରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଖୁସି ରହିବ କାରଣ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଖୁସି ରହିବ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଜି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ।
ମୀନ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବିଛା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦଶମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଆଜି ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସତେଜତାର ଅଭାବ ରହିବ। କିଛି କାମରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ନିରାଶ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନାହିଁ। ଆଜି ଅଫିସରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭାବବିନିମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ତଥାପି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏବଂ ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ।