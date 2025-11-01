ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ପଞ୍ଚୁକ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଶନିବାର କେମିତି କଟିବ ?
ପଞ୍ଚୁକରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : November 1, 2025 at 7:03 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ପଞ୍ଚୁକର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଶନିବାରରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମୌଜ ମଜଲିସ୍ରେ ଦିନଟି କଟିବ । ଆପଣ ନିଜର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଉପହାର ପାଇ ଉଲ୍ଲସିତ ହେବେ । ପ୍ରତିଦାନରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି । ନୂଆ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉପକୃତ କରିପାରେ । ଆପଣ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ । କୌଣସି ଏକ ରମଣୀୟ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରେ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
ବୃଷ: ପଞ୍ଚୁକର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଶନିବାରରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭଙ୍କର ଅଟେ । ଆଜିର ଦିନଟି ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ, ବିଶେଷକରି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ । ନୂଆ ଦୁଃସାହାସିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରନ୍ତି । ସହକର୍ମୀମାନେ ତଥା ଉପରିସ୍ଥ ହାକିମଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ଉଜ୍ଜଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବୃତ୍ତିରେ ସମୃଦ୍ଧିଲାଭ କରିବାର ସୂଚନା ମିଳିବ । ଆଜି ବାକି ପଡିଥିବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ । ଗ୍ରାହସ୍ଥ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ । ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ । କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ । ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ।
ମିଥୁନ: ପଞ୍ଚୁକର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଶନିବାରରେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏହି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ । ଆପଣ କ୍ଲାନ୍ତ, ଅଳସୁଆ, ଅନାଗ୍ରହୀ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀକ ଭାବରେ, କୌଣସି ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇ ନପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଅଦରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଗକୁ ଘୁଞ୍ଚିଯିବାର ଅଛି । ଆଖପାଖର ଲୋକ ଶତ୍ରୁତା କରିପାରନ୍ତି । ଯାତ୍ରା କରିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ପଞ୍ଚୁକର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଶନିବାରରେ ଦିନଟି ଦୁଃଖ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ । ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେବ । ସବୁ କାମ ବଳି ପଡିବ । ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଭରଷା ରଖନ୍ତୁ । ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତୁ । ଖରାପ କାମ ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ । ଘରର ପରିବେଶ ଖରାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଚିନ୍ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ଅଳସ୍ୟ ଆଣିବ । ନିଜେ ଠିକ ରୁହନ୍ତୁ । ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ହେବ । ଆଜି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ସିଂହ: ଆଜି, ପଞ୍ଚୁକର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଶନିବାରରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଉପଭୋଗ କରି ଏବଂ ଭ୍ରମଣ କରି ସମୟ ବିତାଇବେ । ତଥାପି, ଆପଣ ସାଂସାରିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ ନାହିଁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆପଣ କିଛି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ବେକାର ଭାବନା ଏବଂ କଥାରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି, ପଞ୍ଚୁକର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଶନିବାରରେ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଘରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଭାବନାତ୍ମକ ଭାବେ ଖୁସି ହେବେ । ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସହକର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେଖାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅସୁସ୍ଥତା ଧିରେ ଧିରେ ସୁସ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏବଂ ପରିବାର ତରଫରୁ ଭଲ ଖବର ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ତୁଳା: ଆଜି, ପଞ୍ଚୁକର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଶନିବାରରେ ଦିନଟି ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କ ପରି ଯିବ । କିଛି ବିଶେଷ ହେବାର ନାହିଁ । ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରାଇବ । ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଛାତ୍ର ତେବେ, ଆପଣ ପାଠପଢାରେ ଏକାଗ୍ରତା ଆଣିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ । ଅଦରକାରୀ, କଳହପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟଦା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆଜି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ କିମ୍ବା କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି ।
ବିଛା: ଆଜି, ପଞ୍ଚୁକର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଶନିବାରରେ ଆପଣ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିରକ୍ତି ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ନିରବ ଭାବରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଧିକ ସ୍ନେହୀ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ପ୍ରିୟ ନହୋଇପାରନ୍ତି ।ଆର୍ଥିକ ହାନୀ ଘଟିପାରେ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ରରେ ଦସ୍ତଖତ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ଧନୁ: ଆଜି, ପଞ୍ଚୁକର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଶନିବାରରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ହରାଇରେ ସକ୍ଷମ ରହିବେ । ଆପଣ ସାରାଦିନ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆଜି ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା କରିବେ । ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଆଜି ଦିନଟି ଉପଯୁକ୍ତ । ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବାହାରକୁ ବୁଲିଯିବେ ଏବଂ ମଉଜ ମଜଲିସ୍ କରିବେ । ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭବ ନେବାର ଅଛି । ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସମୟ । ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
ମକର: ଆଜି, ପଞ୍ଚୁକର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଶନିବାରରେ ଦିନଟି ଅତି ଭଲ ଦିନ ନ ହୋଇପାରେ । ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବୁଝାମଣା ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଅସୁଖି କରି ରଖିବ । ଆଖି ସମସ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଅଦରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବଢାଇପାରେ । ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇ ନପାରନ୍ତି । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଆଜି କୌଣସି ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି, ପଞ୍ଚୁକର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଶନିବାରରେ ଆର୍ଥକ ଭାବରେ, ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଦିନ ହୋଇ ରହିବ । ପରିବାରରେ ହସଖୁସି ଭରି ରହିବ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସଂପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହ ଖୁସି ମଉଜ ବଜାୟ ରହିବ । ଖୁସିବାସୀରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଆପଣ ହଟାଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାରେ ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବନା ଦେଖା ଦେଇପାରେ । ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ତାହା ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ । ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ସମାଧାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦ ଆସିବ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ ।
ମୀନ: ଆଜି, ପଞ୍ଚୁକର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଶନିବାରରେ ସମ୍ପତ୍ତି ସଂପର୍କିତ ଆଇନ୍କାନୁନ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଦେଖାଇପାରନ୍ତି । ନିଜ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ଅଲଗା ରହିପାରନ୍ତି । ବିବାଦ ଏବଂ ଅବୁଝାମଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆର୍ଥିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବାହାରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।