ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କ ହେବ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ, ଏମାନଙ୍କ ବଢ଼ିବ ଖର୍ଚ୍ଚ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି କିପରି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : November 4, 2025 at 7:14 AM IST
ମେଷ: ଆଜି, ମଙ୍ଗଳବାର, ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖ । ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। ଦିନଟି କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବିତିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅପରାହ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। କିଛି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିବ । ଆଜି ଲାଭର ଦିନ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଆପଣ ଆଜି ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ତିଆରି କରିବାରେ ଖୁସି ହେବେ। ଏହି ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦଶମ ଘରେ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ। ପରିବାର ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଘରେ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ସରକାରୀ କାମ ସଫଳ ହେବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ସମୟ । ତଥାପି, ଆପଣ ଆଜି କ୍ରୀଡା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ।
କର୍କଟ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ନବମ ଘରେ ରହିବ। ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ପାଇପାରିବେ।
ସିଂହ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହୀ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହିତକର ହେବ। ଆପଣ ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ସକାଳ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବା, ଖାଇବା ଏବଂ ମଜା କରିବାରେ ବିତାଇ ପାରିବେ। ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ । ଔଷଧ କିମ୍ବା ହସ୍ପିଟାଲ ଫି କିଣିବା ପାଇଁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ ।
ତୁଳା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିବ। ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଭ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ ।
ବିଛା: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରମାନେ ଆଜି ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ କ୍ୟାରିଅରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କଳ୍ପନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ ସୃଷ୍ଟିରେ ନୂତନତ୍ୱ ଆଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଘର ପରିବେଶରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ।
ଧନୁ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ। ଧନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାନି ହୋଇପାରେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣ ସ୍ୱଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତାରେ ସକାରାତ୍ମକ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯିବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ।
ମକର: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛି। ଆପଣ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସୁଖଦ ହେବ। ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନିକଟତର ହେବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରାଇବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସତେଜ ହେବେ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦସ୍ତାବିଜରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ।
କୁମ୍ଭ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏବଂ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ମଧ୍ୟ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ବୈଚାରିକ ସ୍ଥିରତା ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଉପାୟରେ କାମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ତଥାପି, ଦିନସାରା ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅସାବଧାନତା ଏଡାନ୍ତୁ।
ମୀନ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଘରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେବ । ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ନୂତନ କାମ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ଅଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ବାହାରେ ଖାଇବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡିପାରେ ।