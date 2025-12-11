ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଗୁରୁବାରରେ ଏହି ରାଶି ହେବେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । କିଏ ହେବେ ଲାଭବାନ ଓ କିଏ ରହିବେ ସତର୍କ । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : December 11, 2025 at 12:04 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଆଶାତୀତ ଭାବେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ଘର କଥାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବାକୁ ସମୟ ପାଇବେ ନାହିଁ । ନିଜର ପାକସ୍ଥଳୀ ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତଥା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ବିବ୍ରତ କରିପାରେ । ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ସୁଚାରୁ ରୁପେ ତୁଲାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ । ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ ସମାନ ରହିବ । ଆଜି ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତଫଳ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଅଟେ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ । ଆଜି ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସଂକଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ରହିବ । ପିତୃପକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ପାଠପଢାରେ ମନୋନିବେଶ କରି ବେଶ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ସୁଖୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ । ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଜେ ବହନ କରି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ବିବେକ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ । କିଛି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ । ଶାନ୍ତ ମନୋଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ କାମ ଦେବ । ପରିବାରରେ ହସଖୁସି ରହିବ । ଅର୍ଥକୁ ନେଇଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ । ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ସହ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟର ପାତ୍ର ହେବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ କରିବେ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତର୍କତାର ସହ କରନ୍ତୁ । ଆଖପାଖର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ । ନିକଟତର ଲୋକ ଶତ୍ରୁତା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ଦେଖି କେହି ଗୋଡ଼ ଟାଣିବା ଭଳି ପ୍ରବୃତି କରିପାରନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ । ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ମାତ୍ର ଆୟ ଦେଖି ବ୍ୟୟ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ । ଯାତ୍ରା କରିବା ବେଳେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଅନାବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆଦୌ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ । ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ । ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ । ସଫଳତା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେତେ ସଫଳତା ଆଡକୁ ଗତି କରିବେ । ପାରିବାରୁକ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଯାଇପାରେ । ମାତ୍ର ଶାନ୍ତ ମନରେ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଥଣ୍ଡା କାଶ ଭଳି ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଦିନ ହେବ । ଶକ୍ତି ଓ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ରହିବ । ଆଗକୁ ଯଦି କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆସିବାର ଅଛି, ତେବେ ତାହା ପାଇଁ ଏବେ ଠାରୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵ ନେବା ଗୁଣକୁ ଦେଖି ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ମଧୁର ବାଣୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ନେତୃତ୍ବ ନେବାର ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବ । କର୍ମସ୍ଥଳରେ ନିଜ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତ କାମକୁ ଠିକ ସମୟରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତାର ବ୍ୟବହାର କରିବେ । ଆପଣ କାମରେ କିମ୍ଵା ଅଫିସରେ ଅଧିକ ସମୟ ଓ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଅଦ୍ଵିତୀୟ ବୁଦ୍ଧିମତା ଆଜି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଦେଖେଇବାର ସୁଯୋଗ ପାରିବେ । ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇପାରନ୍ତି । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ବାହାରକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁପାରନ୍ତି । ମାଆଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଧାର କରଜ ଠାରୁ ଆଜି ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଚାପକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କାମଗୁଡିକ କରିବେ । ଅନ୍ୟ କଥା ନଶୁଣି ନିଜ ମନର କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ । କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶତ୍ରୁ ମନୋଭାବ ରଖିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ସରଳତା ଓ ମେଳାପି ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଠ ହେବେ । ବ୍ୟବସାୟରୁ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ହେବ । ଯେଫଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ତାହା ସଫଳ ହେବ । ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆନ୍ୟଙ୍କୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ବାସ କରିବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କର ଦିନ । ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆଗରୁ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା କରି ନିଅନ୍ତୁ । କୋର୍ଟକଚେରି ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ନିଜ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ । ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଓ ପାଣି ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଅନ୍ୟକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବାଠାରୁ ବିରତ ରହୁନ୍ତୁ । ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିପାରେ ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଫସିବେ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅସମ୍ଭବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଛରେ ଗୋଡାଉଥିବା ସମୟରେ, ଆପଣ ଯାହା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତୃପ୍ତ ରହିବେ । ଆପଣ ଉଚ୍ଚାଭିଳାସୀ ହେବେ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଥିବା କଥା ଠାରୁ ଦୂରତା ରଖନ୍ତୁ । ସାଙ୍ଗସାଥୀ କିମ୍ବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରେମମୟ ହେବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବାକି ଥିବା କାମର ଏତେ ଚାପ ରହିବ ଯେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଦୁଇ ଗୁଣ କରିଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ଶେଷ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ନିଜର ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନାକୁ ବାତିଲ କରି ପାରନ୍ତି । ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣାତା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ । ସହଜ ବାଟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆପଣ ଫସି ପାରନ୍ତି । ଅର୍ଥ କାରବାରକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟା ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି । ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ । ବିବାଦୀୟ ବିତର୍କରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଅଧିକ କ୍ଷମତା ପାଇ ଏହାର ସଦ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ । କୌଣସି କାମରେ ଶୀଘ୍ରତା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । କିଛି ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣ ଏକ ଭଲ ନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଯଥା ବିଳମ୍ବ କରିବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିପାରେ ।