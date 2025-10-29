ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ବୁଧବାରରେ କେମିତି କଟିବ ଦିନ, ଏମାନଙ୍କ ବଢ଼ିବ ଖର୍ଚ୍ଚ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ ? କିଏ ରହିବେ ସତର୍କ ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : October 29, 2025 at 7:24 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ ସରକାରୀ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଅଫିସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ । ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣ ସାଜସଜ୍ଜା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଥକ୍କାପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଆୟ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟୟ କରନ୍ତୁ ।
ବୃଷ: ଆଜି, ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ । ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଭକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ । ଆପଣ ଆଜି ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିବେ । ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ । ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ । ଏବେ ନିବେଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବା ଅନୁଚିତ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଘରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏକ ଭଲ ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଭଲ ରହିବ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବ । ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହେବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ବିବାଦ ସମ୍ଭବ, ଯାହା ମାନସିକ ଅବସାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସମୟସୀମାରେ କାମ ସମାପ୍ତ ନ କରିବା ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆଜି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା ଅନୁଚିତ । ଏହି ସମୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତାଜନକ ହେବ । ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜା, ଜପ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ପୁରୁଣା ମତଭେଦକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିବ । ବ୍ୟବସାୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଉର୍ଜାଳୁ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ତଥାପି, ଆପଣ ଚାପମୁକ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡକୁ ମୁହାଁଇ ପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଭଲ ରହିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦୂର ହେବ । ଆପଣ କିଛି ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ହେବ । ଘରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ । ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ମହିଳାମାନେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ଘର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ସେମାନେ ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଅନୁଭବ କରିବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ସେମାନେ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ସଫଳତା ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣ ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ପେଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଶିକ୍ଷାବିତଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ । ଆଜି ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ ବିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ତଥାପି, ପ୍ରେମିକ/ପ୍ରେମିକାମାନେ ପ୍ରେମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଷ୍ଟକ୍ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ କରିବାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ କଲେ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନୂତନ କାମ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦର ଦିନ ହେବ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବାଣ୍ଟିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆପଣ ଶାରୀରିକ ସତେଜତା ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଧନ ଏବଂ ଖ୍ୟାତିର କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିବେଶରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ନୀରବ ରହିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସହିତ, ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପରିମାଣର ନିବେଶ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମର ପ୍ରଚୁରତା ରହିବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସମୟ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସମୟ । ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ବୈଠକ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ଖୁସି ରହିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ।
ଧନୁ: ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ମତଭେଦ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅହଂକାରକୁ ଏକପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ । ଟଙ୍କା ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଷ୍ଟକର କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ କାମରେ ଥିବା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ । କାମ ବୋଝ ପରି ଅନୁଭବ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷର ଅଭାବ ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସମୟ ମଧ୍ୟମ । ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।
ମକର: ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାରେ ବିତିବ । ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରଚଳିତ ହେବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଚାକିରିରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଦିନ ହେବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି । ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ । ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଆଘାତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ । କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । କୋର୍ଟ ମାମଲା ଏଡାନ୍ତୁ । ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ ସମ୍ଭବ, ତେଣୁ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୋଧିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏଡାନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଚାକିରିରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ସୀମିତ ରହିବ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ରହିବ । ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଘରୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ । ବାହାରେ ଖାଇବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।