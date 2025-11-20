ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଗୁରୁବାର, କେମିତି କଟିବ ଦିନ ?
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେବ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷା । କାହାକୁ ହେବ ଅର୍ଥ ଲାଭ । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : November 20, 2025 at 6:55 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ । ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁପ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ । ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ ଦିବ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ । ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ବିଦେଶରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଦେଖିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଭଲ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିବ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅସାବଧାନତା ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିପାରେ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଯାନର ବିଳାସ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ପୋଷାକ କିଣିବା ଏବଂ ପିନ୍ଧିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆଜି ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆପଣ ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିବେ । ଆପଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୈବାହିକ ସୁଖ ପାଇବେ ।
କର୍କଟ: ଆଜି, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଏକାଗ୍ର କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ଆଣିବ । କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସତେଜ ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣ ଆଜି ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପରିବାର ସହିତ ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରିବେ ।
ସିଂହ: ଆଜି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟରେ କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷତିର କାରଣ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ନକାରାତ୍ମକତା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ । ସମ୍ପତ୍ତି ଦସ୍ତାବିଜରେ ସାବଧାନତାର ସହ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରନ୍ତୁ । ଜଳାଶୟଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା ନକରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁରୁଣା କାମ ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ । କାହା ସହିତ ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ ବିକଶିତ ହେବ । ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ । ଆପଣ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସାହସର ସହିତ ସାମ୍ନା କରିବେ । ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବେ ।
ତୁଳା: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କର ଜିଦ୍ଖୋର ଆଚରଣ ଏବଂ କାମକୁ ପାଶୋରି ଦିଅନ୍ତୁ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥା କାହାକୁ ବିରକ୍ତ କରିପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କାହା ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ବାଧା ଦେବ । ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ବିଛା: ଆଜି, ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ଶରୀର ଏବଂ ମନରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ । ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଉପହାର ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସଫଳ ହେବ । ଆପଣ ଭଲ ଖବର ପାଇବେ । ଏକ ସୁଖଦ ଯାତ୍ରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ।
ଧନୁ: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଟିକେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାଭାବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ଯାନବାହାନ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ଅଣଆଗ୍ରହୀ କାମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ।
ମକର: ଆଜି, ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସାକ୍ଷାତ ହେବ । ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛିତ ଜୀବନସାଥୀ ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଖୁସି ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଏହି ଦିନଟି ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ । ଆପଣ ଭାଗୀଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି । ନୂତନ ଜିନିଷ କିଣିବାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେବ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସମୟସୀମାରେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରିବେ । ଆପଣ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ସୁଖଦ ଭ୍ରମଣର ଆନନ୍ଦ ନେବେ । ଆପଣଙ୍କ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ।
ମୀନ: ଆଜି, ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଖରାପ ନ କରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ । ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଦର୍ଶ ସ୍ତରରେ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି । ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଖୁସି ରହିବ । ତଥାପି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଅବହେଳା ଆହୁରି କ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ ।