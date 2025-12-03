ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ମେଷ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏମାନଙ୍କ ବଢ଼ିବ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : December 3, 2025 at 11:15 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ବୁଧବାର, ଡିସେମ୍ବର 3, 2025 । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ସତେଜତାର ସହ ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଆଗମନ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଆପଣ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇ ଖୁସି ହେବେ । ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଦୂର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ । ଆଜି ଆପଣ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆପଣ ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆରାମଦାୟକ ମନୋଭାବରେ ରହିବେ ।
ବୃଷ: ଆଜି ବୁଧବାର, ଡିସେମ୍ବର 3, 2025 । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ହତାଶ ପଣ ଦେଖା ଦେଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ପରିବାର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ । ସମୟସୀମାରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟକୁ ଚାପ ଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ବୁଧବାର, ଡିସେମ୍ବର 3, 2025 । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ଲାଭ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଅଙ୍କଠାରୁ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଉପଯୁକ୍ତ ସାଥୀ ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀମାନେ ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି । ଟିକିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବପାରେ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ବୁଧବାର, ଡିସେମ୍ବର 3, 2025 । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦଶମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଖୋଲା ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସତେଜତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଧନ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣ ଘର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଆପଣ ଯାନବାହାନର ବିଳାସ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଏବଂ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ସିଂହ: ଆଜି ବୁଧବାର, ଡିସେମ୍ବର 3, 2025 । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନବମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିମ୍ବା ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ବିରକ୍ତ ଅନୁଭବ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ । ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା କାମରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛିତ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ । କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦିନଟି ବିତାଇବା ଉଚିତ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ବୁଧବାର, ଡିସେମ୍ବର 3, 2025 । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉଷ୍ମ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା ମତଭେଦ ନହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆୟ ମଧ୍ୟମ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି । ଜଳାଶୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏକାଗ୍ରତା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ତୁଳା: ଆଜି ବୁଧବାର, ଡିସେମ୍ବର 3, 2025 । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଜଣେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାଥ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଦେବେ । ନୂତନ ପୋଷାକ କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଆପଣ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବୈବାହିକ ସୁଖ ପାଇବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ।
ବିଛା: ଆଜି ବୁଧବାର, ଡିସେମ୍ବର 3, 2025 । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜିର ଦିନଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖୁସିର ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଖୁସି ରହିବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଘରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ଆଜି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବୈଠକ କରିପାରନ୍ତି ।
ଧନୁ: ଆଜି ବୁଧବାର, ଡିସେମ୍ବର 3, 2025 । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଦୂର ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସଫଳ ନ ହେବା ହତାଶା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହା କ୍ରୋଧର କାରଣ ହେବ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରହିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଖରାପ ହେବାରୁ ରୋକିବ । ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହା ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ପରିବାରରେ ଛୋଟ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଠୋର ହେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ।
ମକର: ଆଜି ବୁଧବାର, ଡିସେମ୍ବର 3, 2025 । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ହତାସ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ରହିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ବିବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ହତାଶ ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ । ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ନିଦ୍ରା ନ ପାଇବା ଥକ୍କାପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ଷତି କିମ୍ବା ମତଭେଦର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ବୁଧବାର, ଡିସେମ୍ବର 3, 2025 । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ମାନସିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଉନ୍ନତ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆତ୍ମୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଉର୍ଜାଳୁ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଖୁସି ରହିବ।
ମୀନ: ଆଜି ବୁଧବାର, ଡିସେମ୍ବର 3, 2025 । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ମାମଲା ଏବଂ କାରବାରରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ନକାରାତ୍ମକତା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟକୁ ଅବହେଳା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କେବଳ ନିଜ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍ ।