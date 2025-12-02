ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ମକର ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏମାନେ ହେବେ ମାଲାମାଲ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : December 2, 2025 at 12:01 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ୨ ଅକ୍ଟୋବର, ଗୁରୁବାର, ୨୦୨୫। ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦଶମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଅଫିସ ଏବଂ ଘରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ମାଲିକ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି । ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କିଛି ସମସ୍ୟକୁ ସମାଧାନ କରିପାରେ । ଆପଣ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ ।
ବୃଷ: ଆଜି ୨ ଅକ୍ଟୋବର, ଗୁରୁବାର, ୨୦୨୫। ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆୟକୁ ପଛରେ ପକାଇବ । ଯଥା ସମ୍ଭବ କଠୋର ରୁହନ୍ତୁ । ଅନାବଶ୍ୟକ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ମହଙ୍ଗା କିଛି କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଖବର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରେ । ଆଜି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାଧାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିପାରେ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ୨ ଅକ୍ଟୋବର, ଗୁରୁବାର, ୨୦୨୫। ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ମିଳିତ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି । ଏହାସହ ଆପଣ ଆଜି ଟିକିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଏପରିକି ଅତି ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ଦୁର୍ବଳ ପରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ । ଦିନର ଶେଷ ଭାଗରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜିତ ଅନୁଭବ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପରିପାରେ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ୨ ଅକ୍ଟୋବର, ଗୁରୁବାର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ।ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସୁ ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସମସ୍ୟରେ ପକାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଦିଗ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନର ସମୟ ଆସିଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦିନଟି ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ ନୁହେଁ । ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବା ଏବଂ ନିଜର କ୍ଷମତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ।
ସିଂହ: ଆଜି ୨ ଅକ୍ଟୋବର, ଗୁରୁବାର, ୨୦୨୫। ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ହୋଇପାରେ । ଅଫିସରେ ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇ ପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ନୂତନ ଫଳ ଆଣିବ । କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୃଢ ସମର୍ଥନ ମିଳିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ମଳ ସ୍ୱଭାବ ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଚଢାଇ ପାରେ । ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ହେବ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ୨ ଅକ୍ଟୋବର, ଗୁରୁବାର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଚତୁରତା ଖରଗୋଶ ପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀଙ୍କ ହାତ ଅଛି, ଏବଂ ତେଣୁ ଆପଣ ଅନେକ ଭୁଲକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବେ। ତୁମେ ସବୁଠାରୁ ବୁଝାମଣାକାରୀ ହେବ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମନ ପଢିବା ତୁମ ଏବଂ ତୁମର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହେବ। ତୁମେ ତୁମର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଗଣନାକାରୀ ହେବା ପରିହାର କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେ ପୁରୁଣା ନିବେଶ ହେବ, ସେତେ ଭଲ ଲାଭ ହେବ। କାରଣ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଆଜି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମକୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ମନୋଭାବରେ ଅଛି।
ତୁଳା: ଆଜି ୨ ଅକ୍ଟୋବର, ଗୁରୁବାର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ତୁମେ ତୁମର ସ୍ୱଭାବ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବ ଏବଂ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏହା ତୁମ ପରି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଗମ୍ଭୀରତା ତୁମକୁ ଆହୁରି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରିବ ଯେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ହୋଇପାରିବ। ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ତଥାପି, ତୁମେ ସାମାଜିକୀକରଣ ପାଇଁ ବହୁତ ମନୋଭାବରେ ନଥାଇପାରେ। ପୁରୁଣା ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ ତୁମକୁ ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ଲାଭ ଦେଇ ନପାରେ। ସମୟ ଭଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ତୁମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି।
ବିଛା: ଆଜି ୨ ଅକ୍ଟୋବର, ଗୁରୁବାର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାର । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସାଥୀମାନଙ୍କ ମତାମତ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ସୁଚିନ୍ତିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ବଢାଇବ। ତଥାପି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ଆଜି ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା 'ସଦ୍ଭାବନା' ହେବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ୨ ଅକ୍ଟୋବର, ଗୁରୁବାର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପରନ୍ତି । କୌଣସି ବିଦେଶୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୁଅନ୍ତୁ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆୟଠାରୁ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ । ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ।
ମକର: ଆଜି ୨ ଅକ୍ଟୋବର, ଗୁରୁବାର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସଦୃଢ ହୋଇପାରେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଠପଢାରେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ । ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସମାଧାନ ପାଇଁ ସଠିକ ଯୋଗାଯୋଗ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ସହିତ, ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ଅବନତି ହୋଇପାରେ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ୨ ଅକ୍ଟୋବର, ଗୁରୁବାର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ, କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଆପଣ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣକୁ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ । ତଥାପି, ଦିନର ଶେଷରେ, ଆପଣ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ମୀନ: ଆଜି ୨ ଅକ୍ଟୋବର, ଗୁରୁବାର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆଜି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଏକ ଖୁସିର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି । ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ସ୍ବାସ୍ଥକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି । ଅଫିସରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ।