ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଡିସେମ୍ବର ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ, କେମିତି କଟିବ ?
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ । କିଏ ରହିବେ ସତର୍କ । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : December 1, 2025 at 12:03 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ, ସୋମବାର ଆପଣ କାମ ଓ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି । ତଥାପି, ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବ । ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ସରକାରୀ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା କରିବେ । ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ବିବାହ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଧର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ମଜା କରିବା ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାମଲାରେ ଅବହେଳା ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର କାରଣ ହୋଇପାରେ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ, ସୋମବାର ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ଖୁସି ଓ ଖୋଲା ମନ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବେ । ସଂଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ମନ ପ୍ରେମମୟ ରହିବ କାରଣ ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ । ଆପଣ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିପାରିବେ । ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି ରଖିବ । ସୁଖଦ ଘଟଣା ଘଟିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ, ସୋମବାର ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପେଶାଦାର ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ । ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡିକ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ଏହି ଦିନ ହସ ଉଲ୍ଲାସରେ ଭରିଯିବ । ଆପଣ ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ କଳ୍ପନା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତାର ପ୍ରଗତି ସନ୍ତୋଷ ଆଣିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବ୍ୟବହାର କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ, ଆପଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିତର୍କ କିମ୍ବା ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ପାଚନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ବାହାରକୁ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ପ୍ରେମରେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସୁଖଦ ହେବ । ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ସମୟରେ ନୀରବ ରହିବା ଭଲ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ବିଶେଷ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ, ସୋମବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପେଶାଗତ କିମ୍ୱା ସାମାଜିକ ହେଉ, ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭାବଶୀଳ ରହିବେ । ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ, ପେଶାଦାରଙ୍କ ପାଇଁ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଦରମାରେ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୂଲ ହେବ ନାହିଁ । କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତାରେ କମ୍ ନ ହୋଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମାରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ଫଳରେ ଅଫିସ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଖୁସି ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷାତ ହେବ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାଥ୍ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ । ଆପଣ ଆଜି କିଛି ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆତ୍ମୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଗମନରେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଖୁସି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ, ସୋମବାର ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନକ୍ଷତ୍ରଗଣ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି । ଘରେ, ପରିବେଶ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଅଫିସ୍ରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଅବଶ୍ୟ, ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ୍ରୁ କାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତୁ, ଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଏବଂ ଭଲ ଭାଗ୍ୟ ଆଣିଦେବ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେବ । ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଘରେ ଏକ ଉତ୍ସବମୁଖର ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣ ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନର ମଜା ନେବେ । ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ଭାବନା ବାଣ୍ଟି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆଜି ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଋତୁକାଳୀନ ରୋଗର ଭୟ ରହିବ । ଏହା ଏକ ଆର୍ଥିକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ, ସୋମବାର ଅସୁବିଧା ଏବଂ କଷ୍ଟ ଭରା ରହିବ । ଯଦି ଆପଣ ମନ, ଶରୀର ଏବଂ ମନୋବୃତ୍ତି ଆଶାବାଦୀ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହେବେ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷାର ଦିନ ରହିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଯଶ ହାନୀ ହୋଇପାରେ, ଟଙ୍କା ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ ପରିପକ୍ୱତାର ସହିତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କାମ ସମାପ୍ତ ନ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବେ । ଆଜି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କୌଣସି ବିବାଦକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । ନଚେତ୍, ଆପଣ କ୍ଷତି ସହିପାରନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପୁରୁଣା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିବ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ, ସୋମବାର ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ୱା ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ବ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସକାଳ ସମୟରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରେ । କାରଣ, ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣ ଶାରିରୀକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ କ୍ଲାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନାହିଁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟଦାୟକ ଏବଂ ମନରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେବ । ଆଜି ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ଯୋଗୁଁ ନିରାଶା ଅନୁଭବ କରିବେ । ବାହାରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ଏହି ସମୟରେ, କୌଣସି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ୍ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଯାନବାହାନ କିମ୍ବା କୌଣସି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।
ବିଛା: ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ, ସୋମବାର ହତାଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଆଶାବାଦୀରେ ଶେଷ ହେବ । ସକାଳରେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କଷ୍ଟକର ହେବ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ପେଶାଦାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ । ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଏବଂ ଆଶାନୁରୁପ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ନକରିବା ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ କମ୍ କରିଦେବ । ଘରେ ଆପଣ କଳହ ଏବଂ ଅର୍ଥହୀନ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୁରେଇ ରହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେତୁ ଆପଣ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାଂସାରିକ ବିଷୟରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ କଥାରେ ଆପଣ ଅପମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗୀଦାରୀରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦିନଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ।ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଆପଣ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କୌଣସି ନୂତନ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ । ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ, ସୋମବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ରହିବ । ଦିନର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଖୁସୀ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ବର୍ଷା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଦିନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ, ସାମାଜିକ ପରିଦର୍ଶନ ଏବଂ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାତ୍ରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅଧିକ ରହିବ । ଆପଣ ଏକାଗ୍ର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ କାମରେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କାମରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ଭଲ ହେବ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଆଜି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ । ଛୋଟ ଲାଭ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଲୋଭିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ । କୋର୍ଟ ମାମଲାକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ ।
ମକର: ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ, ସୋମବାର ଯଦି ଆପଣ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏପରି ନିଷ୍ଠା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇବେ । ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ସବୁ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣର କଳା ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ । ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ଚାପ କମାଇବ ତାହା ନୁହେଁ, ଶେଷ ଫଳାଫଳର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବଢିବ । ଆଜି ଆପଣ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ନିବେଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । କଳାକାର ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ କାମ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ହଠାତ୍ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ, ସୋମବାର ଆପଣଙ୍କ ଉପର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ନିରାଶାର କଥା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧାମନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବେ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । କାହା ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୈତିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ । ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି, ଯାହା କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ । କଠୋର କଥା ଏଡାନ୍ତୁ । କ୍ରୋଧ ବଢ଼ିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ବାହାରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ।
ମୀନ: ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ, ସୋମବାର ଆପଣ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା କାରବାର କରିବେ ସେଥିରେ ଠିକ ଭାବେ ହିସାବ ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରନ୍ତୁ ।କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଅହଂକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଶାରୀରିକ ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ଅଧିକ ରହିବ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ । କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ଅଧିକ ରହିବ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗିପାରେ ଯେପରି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ । ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଅତ୍ୟଧିକ ସାହସ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।