ଡିସେମ୍ବର ୧୭ ରାଶିଫଳ: ବୁଧବାରରେ କେମିତି କଟିବ ଦିନ ?
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ ସଫଳତା । କିଏ ରହିବେ ସତର୍କ । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : December 17, 2025 at 7:10 AM IST
ମେଷ: ଆଜି, ଦିନଟି ଭଲରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ମାତ୍ର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କର କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । କାହା ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । କୌଣସି କାମରେ ତରବରିଆ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆଜି ଆପଣ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବ । ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସୁନ୍ଦର କରିବାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆପଣ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଆଜି ଆପଣ ନିବେଶ ପାଇଁ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ । ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଘରେ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆଜି ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛିଟା ଉନ୍ନତି ହେବ । କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାନ୍ଧ କିମ୍ବା ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୀପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ ।
କର୍କଟ: ଆଜି, ହତାଶା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ କରିବ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରାଇବ । ଆପଣ କୌଣସି କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଆଜି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ନୁହେଁ । ଆପଣ ଜମି ଏବଂ ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସୁବିଧା ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ।
ସିଂହ: ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା କାମ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ କରିବ । ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଆପଣ ଏକ ଲାଭଜନକ ନିବେଶରେ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରନ୍ତି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ଅଧିକ ସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମାନସିକ ହତାଶା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ । ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିବେ । କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହା ଯୁକ୍ତିତର୍କକୁ ଏଡ଼ାଇବାରେ ସାହଯ୍ୟ କରିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ସମୟରେ ସଂଯମ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସଙ୍କେତ ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସୁଖଦ ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୃଢ଼ ରହିବ । ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ । ନୂତନ ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର କିମ୍ବା ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ । ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ଅହଂକାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ କାମ କରନ୍ତୁ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଏବଂ ଅସଂଯମ ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ବାଧା ଦେବ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କ୍ରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ । ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ । ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭବ । ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିପାରେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଯେକୌଣସି ଭୁଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ଉତ୍ସାହଜନକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଣା ବିବାଦ ସମାଧାନ ହେବ ।
ମକର: ଆଜି ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଦିନ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସନ୍ତୋଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ । ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବ୍ୟବସାୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଆଜି ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ନିବେଶ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଅସାବଧାନତା କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି, ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବେ । ଆପଣ ଆଜି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି । ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭଦାୟକ ସୁଯୋଗ ଆସିବ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ସକାଳେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ବାଧା ଦେବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଖୋଜିବେ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଲୁଚି ରହିଥିବା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇବେ । ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇବେ । କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ।