ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ମୀନ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏମାନଙ୍କ ବଦଳିବ ଭାଗ୍ୟ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : November 30, 2025 at 9:57 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ରବିବାର, ନଭେମ୍ବର 30, 2025 । ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଥଣ୍ଡା, କାଶ କିମ୍ବା ଜ୍ୱରରେ ପୀଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା କୌଣସି ଔଷଧ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆଜି ଆପଣ ସାମାଜିକ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ନିବେଶ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଲୋଭନୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ । ଜମି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଠକେଇ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଭାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଚାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ବୃଷ: ଆଜି ରବିବାର, ନଭେମ୍ବର 30, 2025 । ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରି ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଏହା ଲାଭ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ପତ୍ନୀଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦଶମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ସାରା ଦିନ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଖୁସି ରହିବେ। ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
କର୍କଟ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଭାଗ୍ୟର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ। ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଏବଂ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
ସିଂହ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ। ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏବଂ କଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭବ। ବାହାରେ ଖାଇବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଖରାପ କରିପାରେ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କବଳିତ କରିବ । ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ନହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ବିଶେଷକରି ବାହାରକୁ ଖାଇବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଅଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଚରଣ କଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଜଳାଶୟକୁ ଯିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମନମାନି ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସମୟ ମଧ୍ୟମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ତୁଳା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ଦିନଟି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାଥ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ କିଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କିଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସୁଖଦ ହେବ । ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ବିଛା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନିବେଶ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି।
ଧନୁ: ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସତେଜତାର ଅଭାବ ରହିବ। ପରିବାରରେ ଏକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ହତାଶ କରିବ। ଅନିଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ଅପମାନର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମାନ ରହିବ ନାହିଁ।
ମକର: ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ସୁଖଦ ରହିବ। ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଆଜି କିଛି ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ପରିବାରରେ ଏକ ଖୁସିର ପରିବେଶ ଆଣିବ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କୌଣସି ଏକ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସମ୍ଭବ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦିନଟିକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ।
ମୀନ: ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମଜା ଏବଂ ଉପଭୋଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପରିବାରରେ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ରହିବ। କୌଣସି ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଭଲ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କିଛି ନୂତନ କାମ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ।