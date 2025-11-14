ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ, ହେବ ଅର୍ଥ ଲାଭ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ । କିଏ ରହିବେ ସତର୍କ । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : November 14, 2025 at 7:55 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ବିଦ୍ରୋହ ମନୋଭାବ ,ଧର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବା ଏବଂ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ନିଜ ଅଧିନରେ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣ ମାନସିକଭାବେ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ସମାପ୍ତ ହେବା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ । ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛିତ ଫଳାଫଳ ନ ପାଇବା ହତାଶାର କାରଣ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଯଦି ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଚିନ୍ତା ନକରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷତି ହେବ । ଆପଣ ସରକାରୀ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବାସ୍ତବିକ ଚତୁରତା ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଦୃଢ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ନୀର୍ଭିକତା ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ , ବ୍ୟବସାୟରେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଆପଣ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉଚ୍ଚ ରହିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆଗ୍ରହୀ ରହିବେ । ଆପଣ ସରକାରୀ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ । ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । କଳାକାର ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ । ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ନୁହେଁ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ କାମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରିୟଜନ କିମ୍ବା ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଣା ବିବାଦ ସମାଧାନ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ । ତଥାପି, ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି । ଶୀଘ୍ର ନିବେଶ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ନକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ଆପଣ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆଖି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ନାହିଁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ନ ହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଛାତ୍ରମାନେ ଇଚ୍ଛିତ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଅନୈତିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ । ତେଣୁ, ଆପଣ ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । କୌଣସି କାମରେ ତରବରିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଗୁରୁଜନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ନ ହେବାକୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । କୌଣସି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ କ୍ରୋଧ ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଅହଂକାରକୁ ନେଇ କାହା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ନ କରିବାକୁ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । କୋର୍ଟ ମାମଲା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଶାନ୍ତ ମନରେ କାମ କରନ୍ତୁ । ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ନହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ବ୍ୟବସାୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୋଇପାରେ । ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ରହିବ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ହେବ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ବାବନା ରହିଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଲାଭଦାୟକ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛିଟା ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନେକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଭାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ । ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ । ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିପାରେ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସଫଳ ହେବ ।
ମକର: ଆଜି ବାହାରକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯିବା ଯୋଗୁଁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ରୋଧକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । ସକାରାତ୍ମକତା ସହିତ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ । ନିଜ ସହକର୍ମୀ ଓ ସାଥୀଙ୍କ ସହ କୌଣସି ମତଭେଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବେ । ଆପଣ ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ଏକ ଯାନର କିଣିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ । କାମରେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉଚ୍ଚ ରହିବ । ଆପଣ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ପରିବାରର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏବଂ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ଆଜି କର୍ମଜୀବୀ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କୁ ସହକର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ସମର୍ଥନ ମିଳି ବ। ମହିଳାମାନେ ସୁଖଦ ଆଲୋଚନାରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ ।