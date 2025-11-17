ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ସୋମବାରରେ ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : November 17, 2025 at 6:59 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଘରେ ପରିବେଶ ଭଲ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସହିତ, ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଚାକିରିରେ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାଥିରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କିଣିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି । ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦମୟ ସମୟ ବିତାଇବେ । ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଆଣିବ । ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ । ଆଜି ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଆପଣ ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା କଥା ହୋଇପାରନ୍ତି ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣ ସତେଜତାର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଧୀର ହେବ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅସ୍ୱସ୍ତି କରିବ । ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଆଜି ସଠିକ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ନାହିଁ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ କିମ୍ବା ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧି ହାସଲ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆଜି ଆପଣ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ରହିବ । ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଏହା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ । ଚାକିରିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରନ୍ତି ।
ସିଂହ: ଆଜି ଏକ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନାରେ ଆପଣଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷମତା ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ କାମ ମିଳିପାରେ । ଆପଣ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ଆଶା କରିପାରିବେ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ସମୃଦ୍ଧି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆଜି ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଚାକିରିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପରିବାରରେ ଏକ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ । ଆଜି ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମୟ ଭଲ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ସୌମ୍ୟ ଆଚରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ କଥା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ବଜାୟ ରହିପାରେ । ନିୟମ ସହିତ ଜଡିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ । ନିୟମରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି, ତେବେ ଆଜି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ ହେବ ।
ବିଛା: ଆଜି ଜୀବନସାଥୀ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଆୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସମୟ ବିତାଇବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । କାହା ସହିତ କ୍ରୋଧିତ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କରାଇପାରେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ଆଜି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କିମ୍ବା ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ।
ଧନୁ: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇବେ । କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବ । ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ହୋଇପାରେ । ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସି ରହିବ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବ । ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ମକର: ଆଜି, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହୋଇପାରେ । ବିଦେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇପାରନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ । କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭବ । ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖୁସି ହେବେ । ଧନ ସହିତ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିବ । ଛାତ୍ରମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ କମ୍ ସଫଳତା ପାଇବେ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଯୋଜନା କରିପାରିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରେ ଖାଇବା ପିଇବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ । ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି, ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଗରମ ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା ମତଭେଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗୀତାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଆପଣ କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଯାତ୍ରା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ ।