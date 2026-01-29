ଆଜିର ରାଶିଫଳ; ବୃଷ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ...
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : January 29, 2026 at 7:20 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଗୁରୁବାର, ୨୯ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଦିନ ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆଜି ନିଜର ଜିଦଖୋର୍ ଆଚରଣ ଛାଡିଦିଅନ୍ତୁ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧୁର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ଏହା ଏକ ଖୁସି ମନୋଭାବ ଆଣିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କିଛି ନିବେଶରେ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
ବୃଷ: ଆଜି ଗୁରୁବାର, ୨୯ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆଜି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହୀ ରହିବେ। ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ଖୁସିରେ ବିତିବ। ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବେ। ଶୀଘ୍ରତା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଧୀରେ ଗାଡି ଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ ହେବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଗୁରୁବାର, ୨୯ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜିର ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ । ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ଘେରି ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। ପ୍ରଚୁର ଲାଭର ପ୍ରଲୋଭନରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହୀ ରହିବେ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଗୁରୁବାର, ୨୯ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆମଦାନୀ-ରପ୍ତାନି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ଟିକେ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଖି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ। ଯାନବାହାନ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ସ୍ୱାଭାବିକ। ମାନସିକ ବିଚଳନର ସ୍ଥିତି ହୋଇପାରେ।
ସିଂହ: ଆଜି ଗୁରୁବାର, ୨୯ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦଶମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାରଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭ ଆଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇ ପାରିବେ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଯାତ୍ରା ହେବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ। ଏକ ନୂତନ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଗୁରୁବାର, ୨୯ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହେବ। ଆଜି ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାମରେ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ।
ତୁଳା: ଆଜି ଗୁରୁବାର, ୨୯ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଅନୁକୂଳ ସମୟ ନୁହେଁ । ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାର ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆଜି ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ । ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ନୂତନ କାମ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହେବ।
ବିଛା: ଆଜି ଗୁରୁବାର, ୨୯ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ସକାଳେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଖୁସି ରହିବେ। ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅଫିସ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ହତାଶା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଯାତ୍ରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ।
ଧନୁ: ଆଜି ଗୁରୁବାର, ୨୯ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣଙ୍କ କାମ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସମାପ୍ତ ହୋଇନପାରେ। ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ। ତଥାପି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସୁଧାର ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ।
ମକର: ଆଜି ଗୁରୁବାର, ୨୯ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା କାହାର ହୃଦୟ ଜିତି ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ବିସ୍ତାର ହେବ। ଆପଣ ଏକ ଭଲ ନିବେଶରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ଖୁସିରେ ବିତିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ପାଇବେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଗୁରୁବାର, ୨୯ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଛାତ୍ର, କଳାକାର ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତାରେ କୌଣସି ବାଧା ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ଦୂର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ତେବେ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ । ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ।
ମୀନ: ଆଜି ଗୁରୁବାର, ୨୯ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ପ୍ରଗତିରେ ଖୁସି ହେବେ । ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ ।