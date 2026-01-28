ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ, ଏମାନଙ୍କ ବଢ଼ିବ ଖର୍ଚ୍ଚ
ଆଜି ଜାନୁଆରୀ 28 ବୁଧବାର । କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ? କେଉଁମାନେ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ ? କିଏ ସତର୍କ ରହିବେ ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : January 28, 2026 at 6:51 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନକରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ମତଭେଦର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷର ଅଭାବ ରହିବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅସାବଧାନତା ଏଡନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ କଳାତ୍ମକ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ମାନସିକ ଭାବରେ, ଆପଣ ସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି କାମ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ । ଅଳଙ୍କାର, ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
ମିଥୁନ: ଏକ ସଂଯମ ଆଚରଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ । ଅତ୍ୟଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କାମରେ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ରଖିବ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଲାଗି ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଧାର୍ମିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ । ଆଜି ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ, ବିଶେଷକରି ମହିଳା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଅବିବାହିତ ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ସିଂହ: ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ । କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଘରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନାରେ କାମ କରିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆଜି ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେବେ । ନୂତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୀଘ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ନୁହେଁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ । ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଏକ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଦିନ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣରେ ଆଗ୍ରହୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନ ମଧୁର ରହିବ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଏବଂ ଆଚରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ । ବନ୍ଧୁ ରୂପରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ଆଜି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ । ବହୁତ ପ୍ରୟାସ ପରେ, ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ହାସଲ କରିବେ ।
ବିଛା: ଆପଣ ଏକ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାମରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ, ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରିପାରିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଏକ ଯାତ୍ରାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ, ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ପାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି କରିବ । ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସହଭାଗୀତା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ ।
ଧନୁ: ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆପଣ କମ୍ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଏହା ନିରାଶାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆଜି ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଅପରାହ୍ନ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ତଥାପି, ଆଜି ବାହାରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବେ । କୌଣସି ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ ନପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ନିରାଶା ହେବେ । ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ପରିବାରର ବୟସ୍କମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି । ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ । ଆପଣ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣ ସ୍ୱଭାବ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ହସଖୁସିରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ । ମହିଳାମାନେ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ, ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇପାରନ୍ତି । ନିଜକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ବଦନାମ ନ କରିବାକୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ନ କରିବା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।
ମୀନ: ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସ୍ଥିର ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ । କଳାକାରମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁଭବ କରିବେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଭ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ ।