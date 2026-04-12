୧୦୦ ବର୍ଷ ପରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ବିରଳ ଗ୍ରହ ଯୋଗ, ଚାରି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ଧନ ବର୍ଷା କରିବେ କୁବେର !

ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ 'ଅକ୍ଷୟ ଯୋଗ', 'ମାଲବ୍ୟ ରାଜଯୋଗ' ଏବଂ 'ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ' ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଏହି ରାଶି ହେବେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବେ ।

୧୦୦ ବର୍ଷ ପରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ବିରଳ ଗ୍ରହ ଯୋଗ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 12, 2026 at 1:24 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସନାତନ ଧର୍ମରେ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପର୍ବକୁ ଧନ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ପବିତ୍ର ପର୍ବ ଏପ୍ରିଲ 20 ତାରିଖରେ ପାଳିତ ହେବ । ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ବର୍ଷର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଐତିହାସିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଏହି ଦିନ ଏକ ବିରଳ ଗ୍ରହ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହା ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖାଯିବ । ଏହି ମହାନ ସଂଯୋଗ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ 'ଅକ୍ଷୟ ଯୋଗ', 'ମାଲବ୍ୟ ରାଜଯୋଗ' ଏବଂ 'ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ' ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।

100 ବର୍ଷ ପରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଗ୍ରହ ସଂଯୋଗ:

ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ରାଶି, ମେଷ ରାଶିରେ ଏବଂ ମନର ସୂଚକ ଚନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ରାଶି, ବୃଷ ରାଶିରେ ରହିବେ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏକକାଳୀନ ଉଚ୍ଚ ରାଶିରେ ଉପସ୍ଥିତି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ଘଟଣା, ଯାହାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ "ସିଦ୍ଧିଦାୟକ" ଏବଂ "ଅକ୍ଷୟ ଯୋଗ" କୁହାଯାଏ । ଏହା ସହିତ, ବୃଷ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମାଲବ୍ୟ ଏବଂ ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଆଣିବ।

ଏହି ରାଶି ହେବେ ଭାଗ୍ୟବାନ:

ମେଷ: ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କ ମାନ-ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପଦ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ରହିଛି, ତେବେ ଏହି ଦିନର ପ୍ରଭାବ ଏହାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରେ । ଭଗବାନ କୁବେରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ବୃଷ: ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ଖୁସି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ କିଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସମୃଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଖୋଲିବ ।

ସିଂହ: ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ସିଂହ ରାଶିର ଶାସକ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ, ଆପଣ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ଯୋଗର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧିର ଶୁଭ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି । ଧନର ଦେବତା କୁବେରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇପାରେ ।

ବିଛା: ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଏବେ ଶେଷ ହେବ । ଏହି ଶୁଭ ଯୋଗର ପ୍ରଭାବରୁ, ଆପଣ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ (ଯେପରିକି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଫସି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା) ଅନୁଭବ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।

Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)

