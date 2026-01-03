30 ବର୍ଷ ପରେ ତ୍ବଚାରେ କମିଯାଏ କୋଲାଜେନ, ଡାଏଟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ
ଆଜିକାଲିର ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀରେ, 30 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ତ୍ବଚାରେ କୋଲାଜେନ ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗେ । ଯାହା ଚର୍ମ ଏବଂ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଡ଼ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।
Published : January 3, 2026 at 7:50 PM IST
Boost Collagen In Body ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଅଳସୁଆ, ଚିନ୍ତାଶୀଳତା ଓ ଅସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ତ୍ବଚା, କେଶ ଓ ହାଡ଼ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ମଳିନ ତ୍ବଚା, ତ୍ବଚା ଲୋଚା ପଡିବା ଓ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠିରେ କଷ୍ଟ ହେବା ଶରୀରରେ କୋଲାଜେନର ଅଭାବକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ । ଶରୀରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କୋଲାଜେନ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୋଟିନ ଅଟେ । ସାଧାରଣତଃ 30 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଶରୀରରେ କୋଲାଜେନ ନିର୍ମାଣ ହେବାର ମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ । ତେବେ ଏଭଳି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଡାଏଟରେ ସାମିଲ କଲେ ଏହା ଶରୀରରେ କୋଲାଜେନ ସ୍ତରକୁ ସଠିକ ରଖେ ।
- ଟମାଟ:
ଟମାଟ ଶରୀରରେ କୋଲାଜେନ ନିର୍ମାଣରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ଥିବା ଲାଇକୋପିନ କ୍ଷତିକାରକ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ C ବହୁ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ । ଏହା ଶରୀରରେ କୋଲାଜେନର ମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଦେଇନଥାଏ ଏବଂ ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ୍ବଚାକୁ ସତେଜ ରଖିଥାଏ ।
- ସବୁଜ ପନୁପରିବା:
ସବୁଜ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ କୋଲାଜେନର ଏକ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ସ ଅଟେ । ଶାଗ, ମେଥି, ସୋରିଷ ଶାଗ ଆଦିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟସ୍ ମିଳିଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ତ୍ବଚାରେ କୋଲାଜେନକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ତ୍ବଚାକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ସୁନ୍ଦର କରିଥାଏ ।
- ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ:
କୋଲାଜେନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋଟିନ ଏକ ଜରୁରୀ ଉପାଦାନ ଅଟେ । ଉଦ୍ଭିଦଜ ପ୍ରୋଟିନ ପାଇଁ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ । ମସୁର ଡାଲି, ମୁଗ ଡାଲି, ସୋଲା ବୁଟ, ରାଜମା ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଆମିନୋ ଏସିଡ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି । ଏଗୁଡିକ କୋଲାଜେନ ଉତ୍ପାଦନରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
- ରସୁଣ:
ରସୁଣରେ ସଲଫର ରହିଥାଏ । ଯାହା କୋଲାଜେନର ସଂଶ୍ଲେଷଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବା ଦ୍ବାରା, ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ।
- ଅଁଳା:
ଅଁଳାରେ ଭିଟାମିନ Cର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥାଏ । କୋଲାଜେନର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭିଟାମିନ C ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥାଏ । ତେଣୁ ଅଁଳା ରସ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଚଟଣୀ କରି ଖାଇଲେ ଉପକାର ମିଳିଥାଏ ।
- ଖଟା ଫଳ(Citrus fruits):
ଖଟା ଫଳ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏଗୁଡିକ ତ୍ବଚାକୁ ଫ୍ରି ରାଡିକାଲସ୍ରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ତ୍ବଚା ଉପରେ ବୟସର ଛାପ କମ୍ ପଡିଥାଏ ।
- ମଞ୍ଜି ଓ ବାଦାମ:
ବାଦାମ, ପିସ୍ତା ବାଦାମ, କାଜୁ, ଅଳସୀ ମଞ୍ଜି ଏବଂ ଚିଆ ସିଡ୍ ଆଦିରେ ଜିଙ୍କ ସହିତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ସ୍ନେହସାର ରହିଥାଏ । ଶରୀରରେ କୋଲାଜେନ ନିର୍ମାଣରେ ଜିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହା ତ୍ବଚାକୁ ନମନୀୟତା ଦେଇଥାଏ ।
- ଅଣ୍ଡା:
ଅଣ୍ଡା ପ୍ରୋଟିନ ଓ ଆମିନୋ ଏସିଡର ଏକ ଭଲ ଉତ୍ସ ଅଟେ । କୋଲାଜେନ ମାତ୍ରା ବଢାଇବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ଏହାକୁ ସାମିଲ କଲେ ତ୍ବଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ।
Source: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10820017/
(Disclaimer: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ ।)