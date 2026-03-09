ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ହେବ ଅର୍ଥଲାଭ, ଏମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ !
ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ତାରିଖ ସୋମବାର । କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ ? କିଏ ରହିବେ ସତର୍କ ? କାହା ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ?
Published : March 9, 2026 at 6:52 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ହେବ । ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କିଣିବେ । ଆପଣ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଯମତା ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ । ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ । କ୍ଷତିକାରକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କଠାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ବାହାରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ।
ବୃଷ: ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଖୁସି ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆପଣ ଅପରାହ୍ନରେ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଆପଣ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ସହଭାଗୀତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କତାର ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହି ସମୟକୁ ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ନୂତନତ୍ୱ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କଳ୍ପନାଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଣିବେ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟିକ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଘରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ସମୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ । ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯଦିଓ ନୂତନ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରହିଛି । ଆଜି, ଆପଣ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଏକ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରେ । ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ବିଦେଶରୁ ଲାଭଦାୟକ ଖବର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ନିବେଶ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ । ଆଜି ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି କାମରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅନୁଚିତ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିବା ଉଚିତ୍ । ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ଆପଣ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ । ଏକ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଭ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରାଯିବ । ଆଜି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଏହା ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ଦିନ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଦିନର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ହେବ । ଆପଣ ଦୃଢ଼ ମନ ସହିତ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତାହା ସଫଳ ହେବ । ଆପଣ ସଠିକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କିଣିବାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଏହି ସମୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି ମତଭେଦର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କର ଅହଂକାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ । ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଜରୁରୀ । କୋର୍ଟ ମାମଲା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯିବ । ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଲାଭ ଦେଖାଯିବ । ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହଜରେ ହାସଲ କରିବେ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସତର୍କତାର ସହିତ ଗାଡି ଚାଳନା କରନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ।
ମକର: ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ କାମ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଉତ୍ତମ ଦିନ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନାରେ କାମ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ । ଆଜି ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଭଲ ରହିବ । ଧାର ଦିଆଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ଆସିପାରେ । ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ହେବ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ସମୟ ।
କୁମ୍ଭ: ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ । ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ । ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ସହଭାଗୀତା ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇବ । ଦିନଟି ସଫଳ ଏବଂ ଶୁଭ ହେବ ।
ମୀନ: କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆଗ୍ରହୀ ରହିବେ । ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ । ଅପରାହ୍ନ ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣ ଲେଖାଲେଖିରେ ସକ୍ରିୟ ରହିପାରିବେ । ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରେ ।