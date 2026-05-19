ଚକ୍ଚକ୍ କରିବ କଳା ଓ ପୋଡି ଯାଇଥିବା ବାସନ: ଜାଣନ୍ତୁ ଦାଗ ସଫା କରିବାର 6ଟି ସହଜ ଉପାୟ
ବାସନ ପୋଡିଗଲେ କିମ୍ବା କଳା ପଡିଗଲେ ସଫା କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି କି ? ଖବରରେ ପଢନ୍ତୁ 6ଟି ଉପାୟ ଓ ଏକ ବୋନସ୍ ଟିପ୍ ।
Published : May 19, 2026 at 2:16 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରୋଷଇ କରିବା ବେଳେ ବାସନ କଳା ପଡିବା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା । ରୋଷେଇ କରିବା ପରେ ଲାଗିଥିବା କଳା ଦାଗ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ସଫା କରିବା ଏକ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର ବିଷୟ ସାଜେ । ମାତ୍ର ଏପରି କିଛି ଉପାୟ ଅଛି, ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଏହାକୁ ଚକାଚକ୍ କରିପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଦାମୀ ଜିନିଷର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିବା କିଛି ସାଧାରଣ ବସ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ ।
ତଳେ ଆମେ 6 ଟି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଲେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବାସନକୁ ଚମକାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବୋନସ୍ ଟିପ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
1. ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଓ ଭିନେଗାର:
ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଦାଗ ଛଡ଼ାଇବାରେ ବେଶ୍ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ । କଳା ପଡିଥିବା ବାସନରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ବେକିଂ ସୋଡା ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ଉପରେ ଭିନେଗାର ମିଶାନ୍ତୁ । ଏଥିରୁ ଫେଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଫଳରେ କଡ଼ା ଦାଗ ଛାଡିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏହି ପରି ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରଗଡ଼ି ସଫା କରିଲେ, କଳା ଦାଗ ଛାଡ଼ିଯାଏ । ଏହା ବାସନରେ ଲାଗିଥିବା ଚିକିଟା ଦାଗ ମଧ୍ୟ ଛଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
2. ବାସନ ମଜା ଲିକ୍ବିଡ୍ ଓ ଫୁଟନ୍ତା ପାଣି:
ସାମାନ୍ୟ ଜଳିଥିବା ବାସନ ଗୁଡିକ ପାଇଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଡିସ୍ ସୋପ୍ ପକାନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ କିଛି ପାଣି ନେଇ ଫୁଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ତାପମାତ୍ରା କାରଣରୁ ପୋଡ଼ା ଦାଗ ନରମ ପଡ଼ିଯାଏ । ଏହା ପରେ ଏହାକୁ ସଫା କରିବା ସହଜ ହୋଇପଡେ । ପ୍ରଥମେ ଏହି ପାତ୍ରକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ପରେ ହାଲୁକା ଭାବେ ମାଜି ସଫା କରିନିଅନ୍ତୁ ।
3. ଲୁଣ ଓ ଲେମ୍ବୁ ଉପାୟ:
ଲୁଣ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍କ୍ରବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ବାସନର କଳା ପଡିଥିବା ଅଂଶରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଲୁଣ ପକାନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ ସ୍ପଞ୍ଜ କିମ୍ବା କପଡ଼ା ସହାୟତାରେ ଭଲ ଭାବେ ରଗଡ଼ି ସଫା କରନ୍ତୁ । ଏହା ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ ଅଟେ । ହାଲୁକା ଦାଗ ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅଟେ । ଲେମ୍ବୁ କେବଳ ସତେଜତା ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ । ଏହା ବାସନରୁ କଡା ଦାଗ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇଥାଏ । ଦାଗ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଲେମ୍ବୁକୁ କାଟି ସିଧା ଦାଗ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ରଗଡି ସଫା କରିପାରିବେ । କିମ୍ବା ଦାଗ ହୋଇଥିବା ବାସନରେ ପାଣି ଭରି ଏଥିରେ ଲେମ୍ବୁ ପକାଇ ଫୁଟାନ୍ତୁ । ଏଥିରେ ଥିବା ଖଟା ଅଂଶ ଦାଗକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
4. ବାସନ ବହୁତ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିଲେ:
ବାସନ ଅଧିକ ପୋଡିଯାଇଥିଲେ ଏଥିରେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଓ ପାଣିର ଏକ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରି ଏକ ପରସ୍ତ ଲଗାନ୍ତୁ । ଏହି ପେଷ୍ଟକୁ ଜଳିଥିବା ଅଂଶରେ ଲଗାଇ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସାରା ରାତି ଛାଡିଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ ରଗଡ଼ି ସଫା କରନ୍ତୁ । ଏହି ଉପାୟରେ ବାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଫା ହୋଇଯାଏ । ସମସ୍ତ କଳା ଦାଗ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଯାଏ ।
5. ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପେରକ୍ସାଡ୍:
ଆପଣ ଏହି କେମିକାଲ୍ ବାସନରେ ଲାଗିଥିବା କଡ଼ା ଦାଗ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ବାସନରେ ଲାଗିଥିବା ଦାଗ ଉପରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପେରକ୍ସାଡ୍ କିଛି ବୁନ୍ଦା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । 15 ମିନିଟ୍ ଛାଡିବା ପରେ ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରଗଡ଼ି ସଫା କରିନିଅନ୍ତୁ ।
6. ବ୍ଲିଚ୍:
ସାମାନ୍ୟ ବ୍ଲିଚ୍ଲିକ୍ବିଡ୍ ନିଅନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ଦାଗ ଲାଗିଥିବା ବାସନରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ରଗଡ଼ି ସଫା କରି ଦିଅନ୍ତୁ । ସବୁ ଦାଗ ଛାଡିଯିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ସଫା ଚମକୁଥିବା ବାସନ ।
7. ଟୁଥ୍ପେଷ୍ଟ (ବୋନସ୍ ଟିପ୍) :
ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଟୁଥ୍ପେଷ୍ଟ ଦାଗ ହଟାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ବାସନର କଡ଼ରେ ଏବଂ ଭିତର ଅଂଶରେ ଲାଗିଥିବା ଦାଗକୁ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଉପରେ ଟୁଥପେଷ୍ଟର ମୋଟା ଆସ୍ତରଣ ଲଗାନ୍ତୁ । 30 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ ଏକ ଶୁଖିଲା କପଡ଼ାରେ ଘସି ନିଅନ୍ତୁ । ବାସନ ମଜାରେ ମାଜି ଦେଖନ୍ତୁ । ସମସ୍ତ ଦାଗ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବ ।