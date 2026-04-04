ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବଢିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ଏମାନଙ୍କ ବଢ଼ିବ ଖର୍ଚ୍ଚ
କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି । କେଉଁ ରାଶିକୁ ସଫଳତା ମିଳିବ । ପଢନ୍ତୁ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ ।
Published : April 4, 2026 at 2:30 PM IST
ମେଷ: ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । କ୍ରୋଧକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କାମରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ସମାଧାନ ହେବ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ, ଅନ୍ୟ କାହା କାରଣରୁ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ବିଦେଶରେ ପାଠପଢ଼ା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଫଳତା ପାଇବେ ।
ବୃଷ: ବୃଷ ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ । ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । କୌଣସି ଚାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିପାରେ । ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବିବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଜୀବନରେ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବେ ।
ମିଥୁନ: ଏହି ସପ୍ତାହ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସମନ୍ୱୟ ଆବଶ୍ୟକ । ପରସ୍ପର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖରାପ ସାଙ୍ଗସାଥୀରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ।
କର୍କଟ: କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ବିବାହରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ କରିବେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବେ ଏବଂ ସଫଳ ହେବେ ।
ସିଂହ: ଏହି ସପ୍ତାହ ସିଂହ ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆଣ୍ଠୁ ଏବଂ ପାଦ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବା । ବାହାରକୁ ବୁଲାବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସରକାରୀ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେବ । ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ସାଥୀ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଲିଥିବା ଯେକୌଣସି ଉତ୍ତେଜନା ସମାଧାନ ହେବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ କଷ୍ଟକର ପୋଇପାରେ ।
କନ୍ୟା: ଏହି ସପ୍ତାହ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ । ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଭଲ । ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଆୟ ମିଳିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯାଇପାରେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର ରହିବେ ।
ତୁଳା: ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଭଲ ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ । ମାତ୍ର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ । ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହଟି ଭଲ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ।
ବିଛା: ଏହି ସପ୍ତାହ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏହାର ଫଳ ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଶା କରିଥିବା ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମୀଯୁଗଳଙ୍କ ସହ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହେବ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାମଣା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ।
ଧନୁ: ଏହି ସପ୍ତାହ ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ହେବ । ଯଦି ଆପଣ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗରେ ପୀଡିତ, ତେବେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ଆପଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମିକ/ପ୍ରେମିକାମାନେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ରହିବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବେ ।
ମକର: ଏହି ସପ୍ତାହ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅସାବଧାନତାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଅବହେଳା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆୟର ଉପାୟ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଶୀଘ୍ରତା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଳସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ଉଚିତ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ କ୍ଷମତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଉଚିତ । ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଆପଣ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ।
କୁମ୍ଭ: କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଭଲ ରହିବ । ଯେକୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଟଙ୍କାର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ । ଏହି ସପ୍ତାହ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଭଲ; ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିପାରେ । କର୍ମଜୀବୀ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କର ସମୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପାରିବାରିକ ଚାପ ଦେଖାଯାଇପାରେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସମୟ ଭଲ ରହିବ ।
ମୀନ: ମୀନ ରାଶିର ସମୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ । କାମରେ ଅହଂକାରକୁ ଏଡନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତେଜନାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ପରିବାରରେ କୌଣସି ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ କମ୍ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ।