ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 2026; ସୃଷ୍ଟି ହେବ 5 ଶୁଭ ଯୋଗ, 4 ରାଶିଙ୍କ ବଢ଼ିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ
ଫେବୃଆରୀ 1 ସକାଳ 5:52ରେ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 2 ସକାଳ 3:38ରେ ଶେଷ ହେବ । 4ଟି ରାଶି ଉପରେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ।
Published : January 26, 2026 at 4:33 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବିଶେଷ ସଂଯୋଗ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଏହି ଦିନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ (ରବିବାର) ସକାଳ 5:52ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖ (ସୋମବାର) ସକାଳ 3:38ରେ ଶେଷ ହେବ । ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରହ-ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ଏକ ବିଶେଷ ସଂଲଗ୍ନ ଘଟୁଛି, ଯାହା ଦିନର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ ।
ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପାଞ୍ଚଟି ଶୁଭ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି:
- ପ୍ରୀତି ଯୋଗ: ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ସକାଳ 10ଟା 19 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ।
- ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଗ: ସକାଳ 10ଟା 19 ମିନିଟ ପରେ ।
- ପୁଷ୍ପା ନକ୍ଷତ୍ର: ସକାଳ ଠାରୁ ରାତି 11ଟା 58 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ।
- ରବି ପୁଷ୍ପ ଯୋଗ ଏବଂ ସର୍ବାର୍ଥ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗ: ସକାଳ 7ଟା 09 ମିନିଟ୍ରୁ 11ଟା 58 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ।
- ଏହା ସହିତ, ଚନ୍ଦ୍ର କର୍କଟ ରାଶିରେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମକର ରାଶିରେ ରହିବେ । ଜ୍ୟୋତିଷ ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ଯୋଗ ପ୍ରଭାବରେ 4ଟି ରାଶି ଉପରେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ । ଯାହା ଫଳରେ ଧନ, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ।
ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ୨୦୨୬ ରାଶିଫଳ:
ମେଷ:
ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେବ । ଏହି ଦିନରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି । କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ । ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି । ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ କରିବା ସହଜ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂଆ କାରବାରରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ସବୁଜ
ମିଥୁନ:
ମିଥୁନ ପାଇଁ , ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆଣିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ । ଆପଣ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖଦ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ରହିବ । ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ହେତୁ, ଏହି ଦିନଟି ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଧଳା
ବିଛା:
ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ଦିନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା କିମ୍ବା ପରାମର୍ଶ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ, ଏବଂ ଧନ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ଲାଭ ଦେଖିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରଖିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ନୀଳ
ଧନୁ:
ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଆଣିବ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆପଣ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି । ନୂତନ ଯୋଜନା ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ । ଏହି ଦିନକୁ ନିବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ଦ୍ୱାରା ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିବ ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ହଳଦିଆ
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)