ସୋଲୋ ଟ୍ରାଭେଲ ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି କି ? ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏହି 5ଟି ଡେଷ୍ଟିନେସନ ସମ୍ପର୍କରେ
ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ବେଳାଭୂମି ଠାରୁ ନେଇ ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ... ଏଠାରେ 2026 ମସିହାରେ ଆପଣ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରାଭେଲ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛୁ ।
Published : February 16, 2026 at 10:04 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରୁ କିଛି ସମୟ ଭ୍ରମଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ଆମକୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ । ଏହା ଆମର ଶରୀର, ମନ ଓ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ । ଆମ ଜୀବନର ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତତାରୁ କିଛି ବିରତି ଦେଇଥାଏ ଭ୍ରମଣ । ତେବେ ଆମ ଦେଶରେ ଏପରି ବହୁ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନିଜ ସହିତ ସମୟ କଟାଇବା ପାଇଁ ଅବସର ଦେଇଥାଏ । ଏପରିକି ସୋଲୋ ଟ୍ରିପ୍ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ । ଚାଲନ୍ତୁ ଖବରରେ ଦେଖିବା କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବେ...
1. ଋଷିକେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ:
ଆପଣ ନିଜର 9ଟାରୁ 6ଟା ଅଫିସ୍ ରୁଟିନରୁ କିଛି ବିରତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ? ତେବେ ଋଷିକେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ଅଟେ । ଏହି ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କ ମନ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ସୋଲୋ ଟ୍ରିପ୍ରେ ଗଲେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିପାରିବେ । ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ତେବେ ଗଙ୍ଗାନଦୀ କୂଳରେ ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣରେ ଏହା କରିପାରିବେ । ଏଠାରେ ଆପଣ ରାଫ୍ଟିଂର ମଧ୍ୟ ମଜା ନେଇପାରିବେ । ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟକୁ ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଋଷିକେଷରୁ ଆପଣ ନିଜର ସୋଲୋ ଟ୍ରିପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ।
2. ଗୋଆ:
ସୋଲୋ ଟ୍ରିପ୍ରେ ଆପଣ ପାର୍ଟି କରିବା ମୁଡରେ ଅଛନ୍ତି କି ? ତେବେ ଗୋଆ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଟେ । ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟି ଓ DJର ମଜା ଉଠାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଉତ୍ତର ଗୋଆ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରିବେ । ଯଦି ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଓ କୋଳାହଳଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବୁଲିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଆ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରିବେ ।
3. ହମ୍ପି, କର୍ଣ୍ଣାଟକ:
ଆପଣ ଯଦି ଆନନ୍ଦମ୍ ସିନେମା ଦେଖିଛନ୍ତି ତେବେ ହମ୍ପିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ସହଜରେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଏହି ସିନେମାରେ ଖୁବ ଅନୁଭବ କରିଛେ । ମାତ୍ର ଆପଣ ଯଦି ଇତିହାସ ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥଳ । ଏଠାରେ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର, ହ୍ରଦ ପାର୍ଶ୍ବର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ଜଳବାୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନମନା କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ । ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ବର୍ଗୀୟ କରିଦିଏ । ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏପରି ସ୍ଥାନ ପସନ୍ଦ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରିବେ ।
4. ଭର୍କଲା, କେରଳ:
ସମୁଦ୍ର ଓ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ ତେବେ ଭର୍କଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଚ ସ୍ଥାନ । ଆପଣ ଏଠାରେ ବହୁ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ । ଏଠାରେ କ୍ଲିଫ୍ ହାଉସ୍ (Cliff House) ଠାରେ ଥିବା କ୍ୟାଫେରେ ବସି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ମଜା ନେବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ । ଏଠାରେ ଆପଣ ଯୋଗ କ୍ଲାସରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ । କିମ୍ବା ଏଠାକାର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମସାଜର ମଜା ନେଇପାରିବେ ।
5. ପଣ୍ଡିଚେରୀ:
ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ କାରିଗରୀର ଅପୂର୍ବ ମିଶ୍ରଣ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏଠାରେ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତିର ମିଶ୍ରଣ ସହିତ ଏହାର ଅନନ୍ୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ । ଏଠାରେ ହ୍ବାଇଟ ଟାଉନ, ପ୍ରୋମେଡ ବିଚ୍, ଅରୋଭ୍ୟାଲି ଓ ପାରାଡାଇସ୍ ବିଚ୍ ଭଳି ସ୍ଥାନର ମଜା ଉଠାଇପାରିବେ । ଏହା ଭାରତର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଟ୍ରାଭେଲ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ଏହା ମହିଳା ସୋଲୋ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ।