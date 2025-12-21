ଏହି 5ଟି ଡ୍ରିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ବଚାରେ ଗ୍ଲୋ ଆଣିବା ସହିତ ଲୁଚାଇଦିଏ ବୟସର ଛାପ
ଆପଣଙ୍କ ଯୌବନ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି 5ଟି ପାନୀୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ । ଏହି ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଶରୀରରେ ଫ୍ରି ରାଡିକାଲସ୍ ସହିତ ଲଢେଇ କରିଥାଏ ।
Published : December 21, 2025 at 11:09 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବୟସ ବଢିବା ସହିତ ବୟସର ଛାପ ପ୍ରଥମେ ତ୍ବଚା ଓ କେଶ ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ । ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ସଠିକ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଓ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦ୍ବାରା ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 40ରୁ 50 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ବଚାରେ ବୟସର ପ୍ରଭାବ ପଡିନଥାଏ । ତେବେ ଏପରି ଯୌବନ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ପାଇଁ ଏହି 5ଟି ପାନୀୟ ଆପଣ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ରୁଟିନରେ ସାମିଲ କରିପାରିବେ ।
- ଗ୍ରୀନ ଟି:
ସାଧାରଣ ଚା'ଠାରୁ ଏଥିରେ ବହୁଗୁଣା ଅଧିକ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟସ୍ ଭରି ହୋଇରହିଥାଏ । ଏଥିରେ ଥିବା ପଲିଫେନୋଲ ଓ EGCG ତ୍ବଚାର ଫ୍ରି ରାଡିକାଲସ୍ ସହିତ ଲଢେଇ କରିଥାଏ । ଏହା ଶରୀରରେ ଜ୍ବଳନକୁ କମ୍ କରିଥାଏ । ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସହିତ ଏହା ଯୌବନତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ । ଏପରି ଉପାଦେୟତା ସହିତ ଏହା ଶରୀରରେ ମସ୍ତିଷ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ । ଶରୀରରେ ଶର୍କରାର ମାତ୍ରାକୁ ସନ୍ତୁଳନ କରିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
- ଚିକେନ ସୁପ୍:
ଚିକେନ ସୁପ୍ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ । ଚିକେନର ମାଂସ ଓ ହାଡ଼ରେ ବହୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବ ରହିଥାଏ । ଏହାକୁ ପାଣିରେ ସିଝାଇ ସେଥିରେ ସୁପ୍ ତିଆରି କରିଲେ ଏହା ଶରୀରକୁ ଉଶୁମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଜିଙ୍କ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ଫସ୍ଫରସ୍ ଓ ଆମିନୋ ଏସିଡ଼ ଭଳି ଅନେକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବ ରହିଥାଏ । ଆମିନୋ ଏସିଡ଼ ଶରୀରରେ କୋଲାଜେନ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଯାହା ଦ୍ବାରା ତ୍ବଚାରେ ଚମକ ଆସିଥାଏ ।
- ପଇଡ଼ ପାଣି:
ଆପଣ ତ୍ବଚାକୁ ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ ପଇଡ଼ ପାଣିର ସେବନ କରିପାରିବେ । ଏହା କେବଳ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସଠିକ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନଥାଏ ବରଂ ଏହା ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷକକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିଥାଏ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ତ୍ବଚାକୁ ସତେଜ ରଖିବା ସହିତ ଚର୍ମକୁ ଆର୍ଦ୍ର ରଖିଥାଏ ।
- ବିଟ୍ ରସ:
ବିଟ୍ ରସ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ବଚା ପାଇଁ ବହୁ ଉପକାରୀ ପାନୀୟ ଅଟେ । ଏହା ଭିଟାମିନ Cରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ । ଲୌହ ଓ ନାଇଟ୍ରେଟ ଭଳି ଜରୁରୀ ପୋଷକ ଏଥିରେ ଭରପୂର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ । ଏହା ଶରୀରର ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିବା ସହିତ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚଳନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହା କୋଷିକାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅମ୍ଳଜାନ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । ଯାହା ତ୍ବଚାକୁ ଉଜ୍ଜ୍ବଳ କରିଥାଏ ।
- ହଳଦୀ କ୍ଷୀର:
ଉଷୁମ ହଳଦୀ କ୍ଷୀର କେବଳ ଥଣ୍ଡା ଭଲ କରେ ନାହିଁ, ଏହାର ତ୍ବଚା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି । ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡ଼ାଣ୍ଟ ଯୁକ୍ତ ପାନୀୟ ଅଟେ । ହଳଦୀରେ ଥିବା କର୍କୁମିନ୍ ଶରୀରରେ ଜ୍ବଳନକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ।
ଏହି ସବୁ ପାନୀୟ ସେବନ କରିବା ସହିତ ଦୈନିକ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ । ଏହା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଆପଣ ଯୋଗ ସହିତ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଦି କରି ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ଦୈନିକ କିଛି ସମୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ