ETV Bharat / lifestyle

ଡ଼ାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ 5ଟି ବେଷ୍ଟ ଫଳ, ପୋଷଣ ସହିତ କରେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ଫଳ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଉଛୁ ଯେଉଁଥିରେ ଶର୍କରାର ମାତ୍ରା କମ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଡ଼ାଇବେଟିସ୍‌ରେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଆରାମରେ ଖାଇପାରିବେ ।

5 beneficial Fruits for diabetes patients which control blood sugar level
ଡ଼ାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ 5ଟି ବେଷ୍ଟ ଫଳ, ପୋଷଣ ସହିତ କରେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 16, 2025 at 4:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି କାଲି ବହୁ ଲୋକ କମ୍ ବୟସରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ଯା ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି । ଡ଼ାଇବେଟିସ୍ ସମସ୍ୟା ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିକାଲି ବଦଳୁଥିବା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ, ଖାଦ୍ୟପେୟର ଅଭ୍ୟାସ, ବ୍ୟାୟାମର ଅଭାବ ଭଳି କାରଣ ଡ଼ାଇବେଟିସ୍‌ର କାରଣ ସାଜିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଡ଼ାଇବେଟିସ୍‌ରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେଉଁ ଫଳ ଖାଇବେ କିମ୍ବା ଖାଇବେ ନାହିଁ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥାନ୍ତି । କାରଣ କିଛି ଫଳ ବହୁତ ମିଠା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଖାଇବା ପରେ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ଖୁବ୍ ବଢିଯାଇଥାଏ । ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟ 5ଟି ଫଳ ବିଷୟରେ ଏହି ଖବରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ । ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଫଳ ରହିଛନ୍ତି ।

5 beneficial Fruits for diabetes patients which control blood sugar level
ଡ଼ାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ 5ଟି ବେଷ୍ଟ ଫଳ, ପୋଷଣ ସହିତ କରେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (Getty Images)

ଖଟା ଫଳ:

ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଅନୁଯାୟୀ ଲେମ୍ବୁ, କମଳା କିମ୍ବା ଶକରକନ୍ଦ ଭଳି ଖଟ୍ଟା ଫଳ ଭିଟାମିନରେ ଭରପୂର ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡ଼ାଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । ଏଥିରେ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଚିନିର ପରିମାଣ ରହିଥାଏ । ଏଥିରେ ଥିବା ଫାଇବର ଶରୀରର ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ । ତେଣୁ ଡ଼ାଇବେଟିସରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦୈନିକ ଆହାରରେ ଏହି ଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ରାସ୍ପବେରୀ:

ରାସ୍ପବେରୀରେ କ୍ୟାଲୋରୀର ପରିମାଣ ଖୁବ କମ୍ ରହିଥାଏ । ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ, ମିନେରାଲ ଓ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡ଼ାଣ୍ଟରେ ଭରି ରହିଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ଡ଼ାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ରାସ୍ପବେରୀ ଖାଇବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଅଟେ । ଏହା ପାଚନ କ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସଠିକ କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଏହା ହୃଦୟର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସଠିକ ରଖିଥାଏ । ଏଥିରେ ଏନ୍ଥୋସାୟନିନ ନାମକ ଏକ ବାୟୋଆକ୍ଟିଭ ତତ୍ତ୍ବ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାର୍ଯ୍ଯ କରିଥାଏ । 100 ଗ୍ରାମ ରାସ୍ପବେରୀରେ ମାତ୍ର 4.4 ଗ୍ରାମ ଚିନି ରହିଥାଏ ।

5 beneficial Fruits for diabetes patients which control blood sugar level
ଡ଼ାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ 5ଟି ବେଷ୍ଟ ଫଳ, ପୋଷଣ ସହିତ କରେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (Getty Images)

ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ:

ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀର ସ୍ବାଦ ମିଠା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଚିନିର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ । 100 ଗ୍ରାମ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀରେ ମାତ୍ର 7ଗ୍ରାମ ଚିନି ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ଡ଼ାକ୍ତରମାନେ ଡ଼ାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏହି ଫଳ ନିସନ୍ଦେହରେ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ।

କିୱି:

Sciencedirector.com ୱେବସାଇଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଫଳରେ ଭିଟାମିନ C, ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡ଼ାଣ୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଜରୁରୀ ପୋଷକତତ୍ତ୍ବ ଭରି ରହିଛି । ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ହୃଦସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିଥାଏ । ଏହା ଆମର ହାଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ । 100 ଗ୍ରାମ କିୱିରେ ମାତ୍ର 9 ଗ୍ରାମ ଚିନି ରହିଥାଏ ।

ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡ଼ିଟେଲ:

ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଆଣ୍ଡ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍‌ରେ ପ୍ରକାଶିତ 2014 ମସିହାର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ ଡ଼ାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀମାନେ 12 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ 2ଟି କିୱି ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତଶର୍କରା ସ୍ତର କମ୍ ରହୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

ଆଭୋକାଡ଼ୋ:

Sciencedirector.com ଅନୁଯାୟୀ ଆଭୋକାଡ଼ୋରେ ଭିଟାମିନ C, E ଓ K ରହିଥାଏ । ଏହା ଆମକୁ ବହୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ । ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । କେବଳ ଅଧା ଆଭୋକାଡ଼ୋରେ 0.66ଗ୍ରାମର ଶର୍କରା ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ଡ଼ାଇବେଟିସ୍ ପୀଡ଼ିତ ଏହି ଫଳକୁ ଖାଇପାରିବେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିିଭି ଭାରତ

TAGGED:

FRUITS FOR DIABETICS
BEST FRUITS FOR DIABETICS
AVOCADO KIWI
CITRUS FRUITS FOR DIABETES PATIENTS
FRUITS CONTROL BLOOD SUGAR LEVEL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଅପଠିତ ଶିଳାଲେଖକୁ କରୁଛନ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ, ଶିଳାଲିପି ଗବେଷକ ବିଷ୍ଣୁମୋହନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରା

ଗଞ୍ଜାମର ନିଆରା ଡ଼େରା ବେଶ, କାହିଁକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡେରାଯାଏ ?

ଏହି କାରଣରୁ 99% ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ହୃଦ୍‌ଘାତ ସମସ୍ୟା, କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ...

ଅବହେଳିତ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ଭୂସ୍ବର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିପାରନି ବିକାଶ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.