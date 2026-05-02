ଶରୀର ଉପରେ ଗ୍ରୀନ ଟି'ର ଚମତ୍କାରୀ ପ୍ରଭାବ, 5ଟି ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ...
ଗ୍ରୀନ ଟି'ରେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଓ ପଲିଫିନୋଲ ବହୁ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ । ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍, ଅଲ୍ଜାଇମର୍ ଓ ଲିଭର ସମସ୍ୟାରୁ ଆରାମ ଦିଏ ।
Published : May 2, 2026 at 5:26 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗ୍ରୀନ ଟି' ପିଇବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁ ଉପକାରୀ । ଏଥିପାଇଁ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଏହାର ଚାହିଦା ରହିଛି । ଏଥିରେ ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି । ଯାହା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ । ଏହା ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ତ୍ବଚା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ । ଚୀନରୁ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଏହାକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ।
ଗ୍ରୀନ ଟି' କ୍ୟାମେଲିଆ ସାଇନେସିସ୍ ନାମକ ଏକ ପତ୍ରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଓ ପଲିଫିନୋଲ ବହୁ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ । ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ପ୍ରକାଶ ଗ୍ରୀନ ଟି' ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍, ଅଲ୍ଜାଇମର୍ ଓ ଲିଭର ସମସ୍ୟାରୁ ଆରାମ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ନିକଟରେ କ୍ଲିଭଲାଣ୍ଡ କ୍ଲିନିକ୍ ଦ୍ବାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ମୁତାବକ, ଗ୍ରୀନ ଟି' ପିଇବାର ଉପକାର ବିଷୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖବରରେ ଜାଣିବା....
- ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ:
ଗ୍ରୀନ ଟି'ରେ ପଲିଫିନୋଲ୍ସର ମାତ୍ରା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ରହିଥାଏ । ଏହା ଶୀଘ୍ର ଶରୀରରୁ ମେଦ ହଟାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହା ଶରୀରରେ ଖାଦ୍ୟକୁ କ୍ୟାଲେରୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଗତି ବଢାଇଥାଏ । ବହୁ ଅଧ୍ଯୟନରୁ ପ୍ରକାଶ ଗ୍ରୀନ ଟି' ଶରୀରରେ ମେଦ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ବିଶେଷ କରି ପେଟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶରେ ଜମା ହୋଇରହିଥିବା ଫ୍ୟାଟ୍ରୁ ଆରାମ ଦେଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଶରୀରରେ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ ।
- କ୍ୟାନସରରୁ ରକ୍ଷା କରେ:
ଆମ ଶରୀରରେ କିଛି କୋଷିକାଙ୍କ ଅପ୍ରାକୃତିକ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ କ୍ୟାନସର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ । ବହୁ ଲୋକ ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୋଇ ଜୀବନ ହରାଇଥାନ୍ତି । କ୍ୟାନସର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ । ବ୍ରେଷ୍ଟକ୍ୟାନସର, ଏସୋଫାଗସ୍ କ୍ୟାନସର, ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନସର ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଗ୍ରୀନ ଟି' ପ୍ରତିହତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଗ୍ରୀନ ଟିରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଏପରି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
- ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରୀନ ଟି':
ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ରୀନ ଟି'ର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶି ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇନାହିଁ । ମାତ୍ର କିଛି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରୀନ ଟି' ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍ ପ୍ରକୋପକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ । ଗ୍ରୀନ ଟି ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଇନ୍ସୁଲିନ ସେନ୍ସିଟିଭିଟିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ।
- କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟକ:
ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ମୁତାବକ, ପ୍ରତିଦିନ ଗ୍ରୀନ ଟି ପିଇବା ଦ୍ବାରା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ମେଦ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ରକ୍ତରେ ସହାୟକ ମେଦ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ଚା କିମ୍ବା କ୍ୟାପସୁଲ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ ।
- ଗ୍ରୀନ ଟି'ର ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ:
ଗ୍ରୀନ ଟି' ପିଇବା ଦ୍ବାରା ମସ୍ତିଷ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ବଢିଥାଏ । ଏହା ଏକ ଷ୍ଟିମ୍ୟୁଲାଣ୍ଟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହା କଫି ପରି କଡ଼ା ଷ୍ଟିମ୍ୟୁଲାଣ୍ଟ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ଏକ L-ଥିନାଇନ୍ ନାମକ ଏକ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । ଏହି ଦୁଇ ଉପାଦାନ ମିଶି ମସ୍ତିଷ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ।
(Disclaimer: ଏହି ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆମେ ଏହି ସୂଚନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାର କରି ପ୍ରଦାନ କରୁ; ତଥାପି, ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ।)