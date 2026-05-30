ଆଜିର ରାଶିଫଳ; ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏମାନଙ୍କ ବଦଳିବ ଭାଗ୍ୟ
ଆଜି ମେ' 30 ତାରିଖ ଶନିବାର । କେମିତି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : May 30, 2026 at 7:11 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଶନିବାର, ମେ 30 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ ଦିନଟି ବିତାଇବେ। ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କିଣିବେ। ଆପଣ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। କ୍ଷତିକାରକ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ବାହାରକୁ ଖାଇବା କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମତା ବଜାନ୍ତୁ।
ବୃଷ: ଆଜିର ଦିନଟି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଖୁସି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ଦୂର ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଚାକିରିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସହକର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ବିଶେଷ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆପଣ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଭାଗୀଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହି ସମୟକୁ ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଏକ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନାରେ ବିତିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଳ୍ପନା ସହିତ ନୂତନତ୍ୱ ଆଣିପାରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଣିବେ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଖୁସି ହୋଇପାରନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟିକ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଘରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହି ସମୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯଦିଓ ନୂତନ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ଆପଣ ଆଜି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ।
ସିଂହ: ଆଜି ଏକ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ବିଦେଶରୁ ଲାଭଦାୟକ ଖବର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ। ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ଆଜି ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି କାମରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରହିବା, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆପଣ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ବସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଯୋଜନା କରାଯିବ। ଆଜି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ହେବ। ଏହା ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ।
ତୁଳା: ଆଜିର ଦିନଟି ଭଲରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣ ଦୃଢ଼ ମନ ସହିତ କରିଥିବା ଯେକୌଣସି କାମ ସଫଳ ହେବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କିଣିବାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ରହିବେ। ଏହି ସମୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅହଂକାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କାମ କରନ୍ତୁ।
ବିଛା: ଆଜି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ। ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। କୋର୍ଟ ମାମଲା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅପରାହ୍ନରେ କାମ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମନୋରଞ୍ଜନରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଲାଭ ହେବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହଜରେ ହାସଲ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସତର୍କତାର ସହିତ ଗାଡି ଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ।
ମକର: ଆଜି ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ କାମ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଦିନ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନାରେ କାମ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖୁସି ହେବେ। ଆଜି ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଋଣ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆଜି ଏକ ଭଲ ସମୟ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢିବା ଉଚିତ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ଅଧ୍ୟୟନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ ସମ୍ଭବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଦିନଟି ସଫଳ ଏବଂ ଶୁଭ ରହିବ।
ମୀନ: ଆଜି କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଜ୍ୟୋତିଷ ମାମଲାରେ ଆଗ୍ରହୀ ରହିବେ। ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ। ଅପରାହ୍ନ ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଆପଣ ଲେଖାଲେଖିରେ ସକ୍ରିୟ ରହିପାରିବେ। ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରେ।