ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ
ଆଜିର ରାଶିଫଳ ସୋମବାର 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ
Published : March 30, 2026 at 6:44 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ସଫଳତାର ଅଭାବ ହତାଶାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାମର ଅଧିକ ଚାପ ହେତୁ ଟିକେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଇପାରନ୍ତି । ଯାତ୍ରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ । ସରକାରୀ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବୃଷ: ଆପଣ ଅଟଳ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଅଟଳ ମନୋବଳ ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଗତି ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ପିତା କିମ୍ବା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ସରକାର କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ । କଳାକାରମାନେ କ୍ରୀଡା ଏବଂ କଳାରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ପିଲାମାନଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସକାରାତ୍ମକ ହେବ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଏକ ଭଲ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରହିବେ । ଯଦି ଆପଣ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଚଞ୍ଚଳ ମନ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ମନରେ ସତେଜତାର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବେ । ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ । ଏହା ଆନନ୍ଦ, ଖୁସି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ଦିନ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦୋଷୀ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଡାହାଣ ଆଖିରେ ସମସ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ନକାରାତ୍ମକ ରହିବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ନାହିଁ । ଆଜି କୌଣସି ଅନୈତିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ ।
ସିଂହ: ଆଜି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନୀତିର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ କ୍ରୋଧିତ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହେବେ । ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଆପଣ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏବଂ ପେଟ ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ ।
କନ୍ୟା: ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଅହଂକାର କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିପାରେ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ । ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଖାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ । ଆପଣ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଚାକରମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ମଧ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ନ ହୋଇପାରେ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦିନଟିକୁ ବିତାଇବେ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କିମ୍ବା ଭ୍ରମଣର ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ । ପରିବାର ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନସନ୍ତତି ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଅବିବାହିତମାନେ ଏପରି ଏକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇପାରନ୍ତି ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ । ସେମାନେ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିପାରିବେ । ଘରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ । ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ସୁଯୋଗ ଆସିବ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପଥ ଖୋଲିଯିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବୟସ୍କଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସନ୍ତୋଷ ଆଣିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରବଣତା ପ୍ରଚଳିତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ । ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହର ଅଭାବ ରହିବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ବାଧା ଉପୁଜିବ । ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦିନଟିକୁ ସହ୍ୟ କରନ୍ତୁ ।
ମକର: ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସ୍ କାମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମତଭେଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆଣ୍ଠୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ । ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଅପାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିବ । ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଏକ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଭ୍ରମଣ ସମ୍ଭବ । ସୁଖଦ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ନୂତନ ପୋଷାକ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବ । ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଯାନର ବିଳାସ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ସହଭାଗୀତା ଲାଭ ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର ରହିବେ ।
ମୀନ: ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ମନ ସତେଜ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ । ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ବ୍ୟାପିବ । ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ । ଆପଣ ଉତ୍ସାହୀ ହେବେ । ଆଜି, ଆପଣଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ସୌଜନ୍ୟତାର ସହିତ କଥା ହେବା ଉଚିତ । ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଘରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଚାକରମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ।