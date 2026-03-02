ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶି ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ, ବଢ଼ିପାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ
ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖ, ସୋମବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି କିପରି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : March 2, 2026 at 6:51 AM IST
ମେଷ: ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ । ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରାଇବ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଡାନ୍ତୁ । ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କାମରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ଅଛି, ତେବେ ଆଜି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଭଲ ହେବ । କୌଣସି ବିବାଦୀୟ ଆଲୋଚନା ଏଡାନ୍ତୁ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆଜି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ସମୟ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ବିବାଦୀୟ ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଏହି ସମୟରେ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଳସ୍ୟ ପ୍ରବଣ ହେବ । ବିବାଦ ମାନହାନିର କାରଣ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ପାଠପଢ଼ା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ତଥାପି, ଆଜି କିଛି ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଆଜି ଏକ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ରହିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, କିଛି ନହେବାରୁ ଆପଣ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେବେ । ଆଜି କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ବାଦବିବାଦ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ ନାହିଁ । ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ । ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଅପରାହ୍ନରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ହେବ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି । ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ମନ୍ଥର ହୋଇଯିବ । ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । କ୍ରୋଧରେ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ଆସିବ ।
ତୁଳା: ଆଜି ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଭଲ ରହିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସତେଜତା ଆଣିବ । ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଖୁସି ପାଇବେ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ଦିନ । ଆପଣ ବିଦେଶରେ ଥିବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଗତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମ ସଫଳ ଏବଂ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିପାରେ । ଆପଣ ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ । ସଂଯମ ରକ୍ଷା କରିବା ଜରୁରୀ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ଯାତ୍ରାର ମଜା ନେବେ । ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବ ଖୁସି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ସରକାରୀ କାମ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ । ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ । ଧୀରେ ଗାଡି ଚାଳନା କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ, ତେଣୁ ବାହାରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜିର ଦିନଟି ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ହେବ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଉପଭୋଗ ଏବଂ ଉପଭୋଗ ସହିତ ଯାନବାହାନର ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିବ । ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆପଣ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ମତଭେଦ ଦୂର ହେବ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ । କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ହଠାତ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆର୍ଥିକ ନିବେଶରେ ତରବରିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟସୀମାରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିପାରିବ ।