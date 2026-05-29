ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ତୁଳା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିବ ସଫଳତା
ଆଜି ମେ' ୨୯ ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର । କେମିତି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : May 29, 2026 at 6:57 AM IST
ମେଷ: ଆଜି, ଶୁକ୍ରବାର, ମେ' ୨୯ । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଳା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରି ଦିନଟି ବିତାଇବେ। ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କିଣିପାରିବେ। ଆପଣ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କଠାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ବାହାରେ ଖାଇବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କାମ କରି ଆଜି ଆପଣ କିଛି ବିଶେଷ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରାଯିବ। ଆଜି ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଆପଣ ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତିରେ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ି ରହିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଭାଗୀତା କାମରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା ବାଦବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅପରାହ୍ନରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ଆରମ୍ଭରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ରହି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ହେବ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଭୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ହତାଶା ପ୍ରବଣ ହେବ। କିଛି ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଅସ୍ୱସ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବିବାଦ ସମ୍ଭବ। ନିଦ କଷ୍ଟକର ହେବ। ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଆଘାତ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କାମରେ ଶୀଘ୍ର ହେବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାମ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାମ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ଯୋଜନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ବୈଠକ କିମ୍ବା ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାଥ୍ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ମିଠା ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆମଦାନୀ-ରପ୍ତାନି ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଉଷ୍ମ ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷମତା ଶୀର୍ଷରେ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ବୈଚାରିକ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ଆଣିବ। ଆପଣ ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଲାଭ ଦେଖିବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଶୁଭ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଳାନ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ। ଗାଡି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଆଜି କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କିମ୍ବା ନୂତନ ଚିକିତ୍ସା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କୋର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ସମୟ ବଦଳିବ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ବହୁତ ସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବ। ଆପଣ ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ଏହି ସମୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ।
ମକର: ଆଜି ବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ରହିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଛାତ୍ରମାନେ ଆଜି ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ ଆଜି ଶାରୀରିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ସତେଜତାର ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ହରାଇବ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଦୂର ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଭଲ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣ ପିଲାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ସହଭାଗୀତା ବ୍ୟବସାୟ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଖାଇବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ପାଚନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ହାରାହାରି ଦିନ ରହିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ।