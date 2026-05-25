ଆଜିର ରାଶିଫଳ; ସିଂହ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ବଦଳିବ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ
ଆଜି ମେ' 25 ତାରିଖ ସୋମବାର । କେମିତି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : May 25, 2026 at 8:24 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ମେ ୨୫, ସୋମବାର । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନତ୍ୱ ଆଣିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ମନ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ କଳା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ । ଘରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ । ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ତଥାପି, ଅତ୍ୟଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କମ୍ ଫଳାଫଳ ଦେବ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଜଳାଶୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଜମି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ଦଲିଲରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ।
ମିଥୁନ: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆଜି ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବେ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅପରାହ୍ନରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳି ନପାରେ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭାବପ୍ରବଣ ରହିବେ । ଘରେ ପରିବେଶ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆଜି ପରିବାରରେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଜମିଜମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଅବହେଳା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭଦାୟକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଏକ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଭ୍ରମଣ ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ମନର ଏକ ଖୁସି ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନୀତି ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ପରିବାରରେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରେମ ରହିବ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଠୋର ହୋଇପାରେ । ଏହି ସମୟରେ କର୍ମଜୀବୀ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ । ଆଜି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିବାକୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଯେକୌଣସି କ୍ରୟ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଯେକୌଣସି ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଭାବପ୍ରବଣତାର ପ୍ରବାହରେ ଭାସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହା ସହିତ ବିବାଦୀୟ ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ନ ହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଆୟଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଉପରେ ଚିନ୍ତାର ବୋଝକୁ କମ କରିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ କାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ହେବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ହ୍ରାସ କରିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଲାଭ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ଭାବପ୍ରବଣ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଏହି ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ ।
ବିଛା: ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ । ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଦେବେ। କାମ ବହୁତ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ। ସରକାରୀ କାମ ଲାଭ ଆଣିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଦିନସାରା ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିପାରେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରିବାର ସହିତ ଭଲରେ ବିତିବ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଧୀର ହେବ। ଆଜି ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ କାମରେ କିଛିଟା ଉନ୍ନତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ଦଲିଲକରଣ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ।
ମକର: ଆଜି, ଆପଣ ରୋଗ ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂର କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉଷ୍ମ ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଘରେ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ବାହାରେ ଖାଇବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଭୁଲ କାମ ଏବଂ ଅର୍ଥହୀନ ବିତର୍କ କିମ୍ବା ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷର ଅଭାବ ରହିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆଳସ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇପାରେ । ନିଜସ୍ୱ ମତାମତ ଲଦିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମତାମତ ଶୁଣିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମତଭେଦ ରହିବ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଘରର ପରିବେଶ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଦୈନନ୍ଦିନ କାମରେ କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିପାରେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛିତ ଫଳାଫଳ ଦେବ ନାହିଁ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଜି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ପରିବାରରେ କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆପଣ ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କେହି ଆପଣଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ଆଜି ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।