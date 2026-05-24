ରାଶିଫଳ: ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଚମକିବ ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ଏମାନେ ହେବେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ
ଆଜି ମେ' 24 ତାରିଖ ରବିବାରରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : May 24, 2026 at 7:15 AM IST
ମେଷ: ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଜିଦ୍ଖୋର ଆଚରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଇଚ୍ଛିତ ସଫଳତାର ଅଭାବ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ । ଆଜି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ନୁହେଁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଚିନ୍ତା ନକରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ କ୍ଷତି ହେବ । ଆପଣ ସରକାରୀ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ସଫଳ ଦିନ ନୁହେଁ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଅଧିକାରୀ ହେବେ । ପିତୃପକ୍ଷ ଲାଭ ଆଣିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଗ୍ରହ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ । ସରକାରୀ କାମ ସଫଳତା କିମ୍ବା ଲାଭ ଆଣିବ । ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । କଳାକାର ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବେ । ଆଜି ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି କାମରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । କୌଣସି ବଡ଼ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭାବପ୍ରବଣତା ସମୟରେ ଏକ ସଂଯମ ଆଚରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ।
ମିଥୁନ: ଦିନର ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ ସତେଜ ଏବଂ ଉର୍ଜାଳୁ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆସିବ । ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇପାରେ । ଆପଣ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଲାଭଦାୟକ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ ହତାଶ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଅହଂକାର କାହାର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେବ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଅସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । କୌଣସି ଭୁଲ କାମରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ଭବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅସାବଧାନ ଭାବରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ସିଂହ: ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକତା ଏବଂ କାହା ସହିତ ଅହଂକାର ସଂଘର୍ଷ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତା କିମ୍ବା ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ସରକାରୀ କାମ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଭ ପାଇବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ।
କନ୍ୟା: ଶାରୀରିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଆଖି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅଭିଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ରହିବ । ଅଚାନକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଅହଂକାର ସଂଘର୍ଷ ଝଗଡ଼ା କିମ୍ବା ବିବାଦର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଜି କେବଳ ନିଜ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆଜି କୋର୍ଟ ମାମଲା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଲାଭଦାୟକ ।
ତୁଳା: ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଖିବ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ, ବିଦେଶୀ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଭ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରାଯିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଅବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଗତି ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଋଣ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଚାକିରିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ନୂତନ କାମ ପାଇପାରନ୍ତି । ତଥାପି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଚିନ୍ତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ।
ଧନୁ: ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦୋଷୀ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପାରିବାରିକ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ କମିଯିବ । ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ ।
ମକର: ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନେକ ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ । ସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବ । ହଠାତ୍ ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । କୌଣସି ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ । ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ । ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାରଦର୍ଶିତା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଖୁସିରେ କଟିବ । ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତାକୁ ଏକ ପବନରେ ପରିଣତ କରିବ । ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ସତେଜ ରଖିବ । ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିପାରେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିବେ । ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ ଏବଂ ଯାନବାହାନ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ସହଭାଗୀତା ଲାଭବାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ମୀନ: ଘରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣ ଆଜି ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି । ତଥାପି, ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ନଷ୍ଟ ନକରିବାକୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ନିବେଶ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ।