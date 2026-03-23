ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିବ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ
ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖ ସୋମବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : March 23, 2026 at 6:47 AM IST
ମେଷ: ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଉପରେ କାମ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । କଳାକାରମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସିତ କରାଯିବ । ଆପଣ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ ।
ବୃଷ: ଆଜିର ଦିନଟି ସତେଜତା ଏବଂ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣ କାମରେ ଉର୍ଜାଳୁ ରହିବେ । ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉପହାର ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଭ୍ରମଣରେ ବିତିପାରେ । ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧୁର ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିବ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ସଂଯମ ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବ । ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ନକରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଶାରୀରିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ କରିପାରେ । ଆପଣ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କିମ୍ବା ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପରିବାରରେ ଏକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ । ଆଖି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଚରଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଜି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
କର୍କଟ: ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ । ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭ ଆଣିପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଖୁସି ଆଣିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି । ଶୁଭ ସୁଯୋଗ ଆସିବ । ଅବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କ ପାଇପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଆପଣ ଏକ ସୁଖୀ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପଭୋଗ କରିବେ ।
ସିଂହ: କାମ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ସଫଳ ଦିନ । ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ସ୍ଥାପନ କରିବେ । ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଜମି ଏବଂ ଯାନବାହାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । କ୍ରୀଡା ଏବଂ କଳାରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ବିତାଇବେ । ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ।
ତୁଳା: ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । କଠୋର କଥା କିମ୍ବା ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଯୁକ୍ତିତର୍କର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ତଥାପି, ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆନନ୍ଦ ଆଣିପାରେ । ଆୟ ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେବ । ବିଳମ୍ବିତ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା କରିପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ ।
ବିଛା: ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ । ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ପାଇବା ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଣିପାରେ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂତନ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ପାଇପାରନ୍ତି । ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବୟସ୍କଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ । ଆୟର ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରେ । ଅବିବାହିତମାନେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥାୟୀ ହେବାକୁ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ ।
ଧନୁ: ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାସଲ କରିବେ । ବିରୋଧୀମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆଜି ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ସେମାନେ ନୂତନ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଏହି ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ରହିପାରିବେ ନାହିଁ । ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ଏଡାନ୍ତୁ, କାରଣ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନ ରହିପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ପରିବାରରେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ କାମରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅସନ୍ତୋଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ରହିବ । ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରିବେ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଅଫିସରେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି । ଜମି, ଘର କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ ପାଇଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରହିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭାଗୀଦାରୀରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅସାଧାରଣ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ । ପ୍ରେମିକ/ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆହୁରି ଗଭୀର ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ପ୍ରଗତି ପାଇବେ । ଆପଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ତଥାପି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ।