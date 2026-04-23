ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ଯକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ
ଆଜି ଗୁରୁବାର 23 ଏପ୍ରିଲ 2026, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : April 23, 2026 at 7:55 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ । ଆଜି କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏପରି ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ନପଡ଼ନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ । ଆଜି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷତି ସହିପାରନ୍ତି । ଚାକିରିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସମର୍ଥନ ଅଭାବରୁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ । ସହଭାଗୀତା ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ନିବେଶକମାନେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଏହା କରିବା ଉଚିତ । ଆପଣ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ମତଭେଦର ସମାଧାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖୁସି ମିଳିବ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସି ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ । ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ; ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତଥାପି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ।
କର୍କଟ: ଆଜି, ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ । ଆଖି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ । ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ । ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସରଳତା ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ନକରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ସମସ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ । ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିପାରେ ।
ସିଂହ: ଆଜି ସକାଳ ବହୁତ ସୁଖଦ ହେବ । ସାମାଜିକ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖଦ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ଖବର ମିଳିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଭଲ ଦିନ ବିତାଇବେ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କାହା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଗାଡି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ । ପରିବାର ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ସକାଳ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭ ଆଣିବ । ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହେବ । ଋଣ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇପାରେ । ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅସ୍ଥିର ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କାମ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ । ସରକାରୀ କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଟଙ୍କା ନିବେଶ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୀଘ୍ର ହେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ ।
ବିଛା: ଆଜି ବିରୋଧୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତିକୂଳ ରହିବ । ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଘର, ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଆଚରଣ ନକାରାତ୍ମକ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଜାରି ରହିବ । ସରକାରୀ କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । କ୍ରୋଧ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଆଚରଣ ନକାରାତ୍ମକ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଚାକିରିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେବଳ ନିଜ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ ।
ମକର: ଆଜି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ କ୍ରୋଧ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି, ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ରହିବ । ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଅପରାହ୍ନ ସାବଧାନତାର ସହ ବିତାଇବେ । ଯାନର ବିଳାସ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ । ଆପଣ କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଛାତ୍ରମାନେ ଏହି ସମୟରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ କଳା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଆପଣ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଘରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ । ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ଭଲ ରହିବ ।
ମୀନ: ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ । ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ । ଜମି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ ପାଇଁ ଆଜି ଭଲ ସମୟ ନୁହେଁ । ପେଟ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇପାରେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଯାତ୍ରା କରିବା ଅନୁକୂଳ ସମୟ ନୁହେଁ । ଯୁକ୍ତିତର୍କ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନୂତନ କାମ ପାଇପାରନ୍ତି । କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କାହା ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ।