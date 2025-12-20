ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ହେବ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ, 5 ରାଶିଙ୍କ ବଢ଼ିବ ଖର୍ଚ୍ଚ
ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଓ କାହା ପାଇଁ ସତର୍କର ଦିନ ରହିବ । ପଢ଼ନ୍ତୁ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ ।
Published : December 20, 2025 at 1:04 PM IST
ମେଷ: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । କ୍ରୋଧରେ ଗାଡି ଚାଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । କ୍ୟାରିଅର ଓ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଦୃଢ଼ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ନୂତନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମିଳିପାରେ ଯାହା ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆଣିଥାଏ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସପ୍ତାହଟି ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖି କାମ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଯଦି ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗର୍ବ ପରିବାରରେ ଛୋଟ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହି ସପ୍ତାହ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଭଲ ଲାଭ ମିଳିପାରେ । ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା, ତେବେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ବିଚଳିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସପ୍ତାହ ହେବ ।
ବୃଷ: ଏହି ସପ୍ତାହରେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ କମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅହଂକାର ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ବିବାହିତ ଜୀବନ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇ ପାରନ୍ତି । କ୍ୟାରିଅର ଓ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଚାକିରିଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ, କାରଣ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଉପାୟ ଖୋଜିବେ । ମାତ୍ର ଆପଣ ଘର ନବୀକରଣରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି । ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅନାବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକରି ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଲାଗି ରହିବା ଉଚିତ । ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସପ୍ତାହ ସଫଳତା ପାଇଁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେବ ।
ମିଥୁନ: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଭଲରେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୁରୁଣା ରୋଗ ଅଛି, ତେବେ ଏହାର ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଏହା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଚର୍ମ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ, ଅତୀତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଏବେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି । କ୍ୟାରିଅର ଓ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ କୌଣସି ନୂତନ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ତରବର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ଉର୍ଜାଳୁ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆପଣ ପରିବାର, ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଘର ନବୀକରଣରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି । ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସମୟ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ ।
କର୍କଟ: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଫିଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଓ ମନ ଉଭୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ । ବ୍ୟବସାୟ ଓ କ୍ୟାରିଅର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣ ଭଲ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ । ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏବେ ଏହା କରିପାରିବେ । ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ, ଅସାବଧାନ ହେବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ; ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରେମ ଓ ବୁଝାମଣା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଘର ନବୀକରଣ କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ କିଣିବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ପାଖକୁ ଫେରିବା ଦ୍ଵାରା ଏହା ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇପାରେ । ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବିଶେଷକରି ଯଦି ସେମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ସିଂହ: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅତିରିକ୍ତ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ସ୍ନାୟୁ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ, ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ମଧ୍ୟ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟ ଓ କ୍ୟାରିଅର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ମିଳିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସପ୍ତାହଟି ଆହ୍ଵାନପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, କୌଣସି କାରଣରୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନୀ ଭାବେ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦର ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧନ ଦୃଢ଼ ରହିବ । ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ନୂତନ ଯାନ କିଣିବା ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ଅଟେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅତୀତର କ୍ଷତି ଲାଭରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ । ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ ଗଳା ସଂକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଅଛି, ତେବେ କ୍ରୋଧିତ କିମ୍ବା ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟ ଓ କ୍ୟାରିଅର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଡିଲ୍ ପାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା କିଛି ହତାଶା ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସପ୍ତାହଟି ଅତିରିକ୍ତ ସତର୍କତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି; ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଅସାବଧାନତା ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଉତ୍ତେଜନା ଆଣିପାରେ । ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମାଜିକ ସମାଗମ ସମୟରେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି । ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରୟାସକୁ ଅଳସୁଆ ଭାବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ତୁଳା: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଓ ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୀଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ଅତିରିକ୍ତ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଆଣିପାରେ । କ୍ୟାରିଅର ଓ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ କେବଳ ସ୍ଥିର ପ୍ରୟାସ ହିଁ ସଫଳତା ଆଣିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କିମ୍ବା ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ଭଲ ସମୟ ନୁହେଁ । ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ଯଦି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଷ୍ମତାର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ, ଗର୍ବ କିମ୍ବା ଅହଂକାର ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ବୁଝାମଣା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ । ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି ଆପଣ ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପରେ ହିଁ ଏହା କରନ୍ତୁ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିବେଶ କରିବା ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏକ ପାର୍ଟଟାଇମ ଚାକିରି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଭଲ ହେବ ।
ବିଛା: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅତିରିକ୍ତ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ତେଣୁ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରନ୍ତୁ । କ୍ୟାରିଅର ଓ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ । ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଏବଂ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ପଦବୀ ଏବଂ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବିଷୟକୁ ନେଇ କରୁଥିବା ଚିନ୍ତାରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତେବେ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗର୍ବ କିମ୍ବା କଠୋର ଶବ୍ଦ ଏଡାନ୍ତୁ ଯାହା ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖଦ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ । ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଋଣ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମଞ୍ଜୁର ହେବ । ଶିକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ଦୃଢ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ଧନୁ: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଧନୁ ରାଶିରେ ଜାତବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ । ଗ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ପେଟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଅସ୍ୱସ୍ତି ଆଣିପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାରୀ କିମ୍ବା ତେଲିଆ ଖାଦ୍ୟ ପରିହାର କରନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଗର୍ବ କିମ୍ବା ଅହଂକାର ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ବାହାରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଯୋଜନା କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଚାକିରିଧାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଭୂମିକାରେ ନିରାଶ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ବିଚାର କରନ୍ତୁ । ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ଏକ ବଡ ଆକାରର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ । ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏଡାନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ, ତେବେ ଅନ୍ୟତ୍ର ପାଠପଢ଼ା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।
ମକର: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ବିଶେଷକରି ଯଦି ଆପଣ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଦ୍ଵାରା ପୀଡିତ । ସୁସ୍ଥ ଓ ଉର୍ଜାଳୁ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଓ ସକାଳ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ oେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ଅଟେ । ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରେମ, ଶକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ଏକାଠି ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିବେ । କ୍ୟାରିଅର ଓ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ । ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଚାକିରିଧାରୀମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହକୁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେୟାର ବଜାର କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିବେଶ କରି ଭଲ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ଏହି ସପ୍ତାହରେ, କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକ ଖାଇବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । କ୍ୟାରିଅର ଓ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡିବ । ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କିମ୍ବା ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ଲାଭ ଦେଖିବେ । ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଚାକିରିଧାରୀମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ପାଇବେ । ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, କିଛି ତୀବ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସେଗୁଡିକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଗର୍ବ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହା ପାରିବାରିକ ସମନ୍ୱୟକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ । ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଦେଖାଣିଆ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ପାଇଁ ଋଣ ନେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ । ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ସପ୍ତାହ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ । ଗବେଷଣା କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଦ୍ଵାରା ସଫଳତା ମିଳିବ ।
ମୀନ: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମୀନ ରାଶିରେ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ନାୟୁ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ତାହା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଅତିରିକ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । କ୍ୟାରିଅର ଓ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଚାକିରିଧାରୀମାନେ ସମୟକୁ ଅନୁକୂଳ ପାଇବେ ଏବଂ ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ । ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ମଜବୁତ ରହିବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣ ଉଭୟ ନିକଟତର ଓ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ । ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ ଲାଭ ଆଣିପାରେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ । ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଏବଂ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ, ଗର୍ବ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ ।