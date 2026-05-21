ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କର ଦିନ
ଆଜି ଗୁରୁବାର, 21 ମେ'ରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : May 21, 2026 at 6:54 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଏହି ଦିନଟି ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ କାମରେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆଜି ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଗାଡି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମଧ୍ୟମ ସମୟ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ କଥାରେ ଅପମାନିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ।
ବୃଷ: ଆଜି, ଆପଣ ଶରୀର ଏବଂ ମନରେ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଳ୍ପନାଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି କିଛି ଭଲ ହାସଲ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ଭଲ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ । ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାରେ କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିବ, କିନ୍ତୁ ପରେ, ସବୁକିଛି ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ପରିବାରରେ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶ ରହିବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଅବିବାହିତମାନଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ।
କର୍କଟ: ଆଜି, ଆପଣ ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ । ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ । ଆପଣ କାହାଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଏହା ଏକ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଯାତ୍ରା ହେବ । ଆପଣ ଧନ ଲାଭ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ବିତର୍କ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମ ରଖିବା ଜରୁରୀ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହେବ । ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ନକରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଲାଭର ଦିନ । ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ ଏବଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ବନ୍ଧୁମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ ।
ତୁଳା: ଆଜି, ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ବାତାବରଣ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ଘର ସାଜସଜ୍ଜା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିନ । ତଥାପି, ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣ ସବୁକିଛିର ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ଅନୁଭବ କରିବେ । କ୍ଳାନ୍ତି ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ନକରିବ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣରେ ଆଗ୍ରହୀ ଲୋକମାନେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖବର ମିଳିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ।
ଧନୁ: ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ ନୁହେଁ । ଆପଣ ଥଣ୍ଡା, କାଶ କିମ୍ବା ପେଟ ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ । ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ହଠାତ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ ।
ମକର: ଆପଣ ଆଜି କିଛିଟା ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ । ତଥାପି, ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବିତାଇବେ । ଆପଣ ଶରୀର ଏବଂ ମନରେ ସତେଜ ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଦଲାଲି, ସୁଧ ଏବଂ କମିଶନରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସହଭାଗୀତା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ । ନୂତନ କାହା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି କରାଯାଇଥିବା କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି, ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ । ପାରିବାରିକ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରହିବ । ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନୂତନ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ । ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନାରେ କାମ କରିପାରିବେ । ମାତୃ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ବିରୋଧୀମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଳ୍ପନାଶକ୍ତି ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆପଣ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ । ଆପଣ ପେଟ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ମନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆଜି କିଛି ନୂତନ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି ।