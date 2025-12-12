ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଶୁକ୍ର; 5 ରାଶିଙ୍କ ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ !
20 ଡିସେମ୍ବରରେ ଶୁକ୍ର ଧନୁ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ । ପାଞ୍ଚଟି ରାଶିକୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ, କ୍ୟାରିୟର ବୃଦ୍ଧି, ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ।
Published : December 12, 2025 at 4:24 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 2025 ମସିହାରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଗୋଚର ଡିସେମ୍ବର 20 ତାରିଖ (ଶନିବାର) ହେବ । ଶୁକ୍ର ଧନୁ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ 13 ଜାନୁଆରୀ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ । ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ, ଏହି ଗୋଚର ଅନେକ ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ବିଶେଷକରି 5ଟି ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ, କ୍ୟାରିୟର ସୁଯୋଗ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥଛି । ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ, ଏହି ସମୟ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି, ଯାତ୍ରାରୁ ଲାଭ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ଆଣୁଛି ।
ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଶୁକ୍ର ଗୋଚର ଦ୍ୱାରା କେଉଁ 5ଟି ରାଶି ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
ମେଷ: ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ, ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଘରର ଶାସକ ହୋଇ ନବମ ଘରେ ଗୋଚର କରିବେ । ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ୍ ଦେବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ, ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ । ମାତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଧର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରହିଛି ।
କନ୍ୟା: କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ନବମ ଘରର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଏହି ସମୟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ, ଧନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଘରୋଇ ସୁଖ ବଢ଼ିବାର ସଂକେତ ଦେଉଛି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହେବେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ସୁଖଦ ରହିବ । ନୂଆ ଘର, ଯାନ କିମ୍ବା ଜମି କିଣିପାରନ୍ତି ।
ତୁଳା: ତୁଳା ରାଶିର ଶାସକ ସ୍ବୟଂ ଶୁକ୍ର ତୃତୀୟ ଘରେ ଗୋଚର କରିବେ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦୃଢ଼ ହେବ । ଆପଣ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବାରେ ସଫଳ ହେବେ, ଯାହା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବ । ଅର୍ଥ କାରବାରରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ । ସମ୍ପର୍କ ନିକଟତର ହେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଏହି ସମୟ ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ହେବ ।
ମକର: ମକର ରାଶି ପାଇଁ, ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଦଶମ ଘରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବିଦେଶରେ ସୁଯୋଗ କିମ୍ବା ଚାକିରି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବାକି ପଡ଼ିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରିପାଇପାରନ୍ତି । ନିବେଶରୁ ଲାଭବାନ ହେବ । ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରିବେ । ତଥାପି, ବୈବାହିକ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଜରୁରୀ ହେବ ।
କୁମ୍ଭ: କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ, ନବମ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଘରର ଶାସକ ଶୁକ୍ର ଏକାଦଶ ଘରେ ଗୋଚର କରିବେ । ଏହି ସମୟ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି, ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ନୂତନ ସୁଯୋଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରେ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହି ସମୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମନ ପସନ୍ତର ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । କାର୍ଯ୍ୟଚାପ ହ୍ରାସ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଧନୁ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଅନେକ ରାଶି ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଆଣିବ । ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଧର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ ।
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)