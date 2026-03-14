ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ 2 ଦିନିଆ ଗୋର୍ମେଟ କଫି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ: କଫି ସହିତ ଲାଇଭ ମ୍ୟୁଜିକର ମଜା
ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କଫି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଗୋର୍ମେଟ କଫି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ । ଏଠାରେ ଲାଇଭ ମ୍ୟୁଜିକ, କଫି ରୋଷ୍ଟିଂ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଓ ସ୍ବାଦ ପରକ୍ଷିବାର ମଜା ନେଇପାରିବେ ।
Published : March 14, 2026 at 4:00 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କଫି, କେତେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପାନୀୟ ହୋଇଥାଇ ପାରେ, ମାତ୍ର କଫି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଥେରାପି (ଚିକିତ୍ସା) ସଦୃଶ । ଜୀବନର ଗତିଶୀଳତା ମଝିରେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ବାସ୍ତବତାରୁ ବିରତି ନେଇ କଫି ସ୍ବାଦରେ ହଜି ଯିବାର ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା । ତେବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କଫି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଗୋର୍ମେଟ୍ କଫି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ (Gourmet Coffee Festival) । ଆପଣ ନିଜର କଫି ଟାଇମ୍କୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିବା ସହିତ ଲାଇଭ ମ୍ୟୁଜିକ, କଫି ରୋଷ୍ଟିଂ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଓ ଏହାର ସ୍ବାଦ ପରକ୍ଷିବାର କଳା ଶିଖିବାର ମଜା ନେଇପାରିବେ । ଚାଲନ୍ତୁ ଖବରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ।
ଗୋର୍ମେଟ କଫି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ: ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ସପ୍ତାହନ୍ତରେ କଫି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏକ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ । କଫି ରୋଷ୍ଟରଙ୍କ ସମେତ କଫି ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ । କୁକୁଟପାଲ୍ଲୀର ଲୋକେସୋର ମଲ୍ରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କଫିର ସ୍ବାଦ ଚିହ୍ନିବାରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସାଧାରଣ ଏକ କପ୍ କଫିର ମଜା ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ପଛରେ ରହିଥିବା ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଫି ଚିହ୍ନିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ କଫି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସହିତ କଫି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ରୋଷ୍ଟିଂ ଭଳି କଳାରେ ପାରଙ୍ଗମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ।
କଫି ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କର୍ମଶାଳା:
ଦୁର୍ଗେଶ ଖଣ୍ଡେଲୱାଲ, ଟିମ୍ ଆଦିତ୍ (Team ADit)ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି । କଫି ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ କେବଳ ଦୂରରେ ଦେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବା ଶିଖି ପାରିବେ । ଏଠାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କର୍ମଶାଳାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ କଫି ରୋଷ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ । ଅନୁଭବୀ ରୋଷ୍ଟରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଗ୍ରୀନ କଫି ବିନ୍ସର ରୋଷ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠାରୁ ନେଇ କଫି ତିଆରି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ।
ଲାଇଭ ମ୍ୟୁଜିକ ସହିତ କଫି:
ଏଠାରେ କଫି ଲାଟେ ଆର୍ଟ ଓ କଫି ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏଠାରେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଏନେଇ ସହଜ କଳା ଆଦି ଶିଖିପାରିବେ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଆପଣ ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଫିର ସ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଭ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବୁକ୍ ମାଇ ଶୋ' ଓ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପ୍ରୁ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଟିକେଟ କିଣିପାରିବେ । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 249 ଟଙ୍କା ରହିଛି ।