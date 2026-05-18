ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ, ଏମାନଙ୍କ ବଢ଼ିବ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ
ଆଜି ସୋମବାର, 18 ମେ'ରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : May 18, 2026 at 6:46 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ମାମଲା ଏବଂ କାରବାର ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ବିବାଦକୁ ଏଡାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ବଢିପାରେ । ଆପଣ କଣ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ପିଅନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଆଜି ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଘରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ବାତାବରଣ ରହିବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ହେବ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ଆପଣ ସାରା ଦିନ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କିଣି ପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ବିତିବ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ କାମ ପାଇବେ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ଅନୁଭବ କରିବେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଖି ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । କଥାବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡାନ୍ତୁ। ଆୟଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଅନାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବ । କାହା ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ ।
କର୍କଟ: ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଦିନଟି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭଦାୟକ କାରବାର ଏବଂ ଚୁକ୍ତି କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ । ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବିବାହରେ ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥିର କରିବେ । ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ତଥାପି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରେ ।
ସିଂହ: ଆପଣଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠା ସହିତ, ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଆଣିବ । ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଯାନବାହାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ଆପେକ୍ଷିକ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣ ସରକାରୀ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଶୁଭ ଦିନ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ବନ୍ଧୁ ଲାଭ କରିବେ । ବିଦେଶ ସହ ଜଡିତ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରବାହିତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ ।
ତୁଳା: ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଫାଶରେ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଘୃଣା ଏବଂ ଈର୍ଷାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ରହସ୍ୟମୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ । ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ଯୋଜନା କରିବେ । ମଜା, ମନୋରଞ୍ଜନ, ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ ଏବଂ ନୂତନ ପୋଷାକ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ । ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଯାନର ବିଳାସ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାଥ୍ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଅନୁଭବ କରିବେ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଖ୍ୟାତି, ଯଶ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ହାସଲ କରିବେ । ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ । ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଯେକୌଣସି ମତଭେଦର ସମାଧାନ ହେବ ।
ମକର: ଆପଣଙ୍କ ମନ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବୁଡ଼ି ରହିବ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେବା ଉଚିତ । ଭାଗ୍ୟର ଅଭାବ ହତାଶା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଘରେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
କୁମ୍ଭ: ଭୟ ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ ହତାଶା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗତି ବହୁତ ଧୀର ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ନିକଟତମ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ବଢ଼ିପାରେ । ଆପଣ ଶୋଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକର ଆନନ୍ଦ ନେବେ । ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉଚ୍ଚ । ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ସମ୍ମାନରେ ଖୁସି ହେବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ ।