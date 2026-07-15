ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ହେବ
ଆଜି ବୁଧବାର ଜୁଲାଇ ୧୫ ତାରିଖ, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : July 15, 2026 at 6:45 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ । କାହାର କଥା କିମ୍ବା ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କାମରେ ନୀରବ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ଅନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଶୋଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମଧ୍ୟମ ସମୟ । ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଖୋଜନ୍ତୁ । ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ବୃଷ: ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା କମିବା ସହିତ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କଳ୍ପନା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ । ଆପଣ ଆଜି ସାହିତ୍ୟ ଲେଖା ଏବଂ କଳାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ, ବିଶେଷକରି ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଆନନ୍ଦରେ ବିତିବ ।
ମିଥୁନ: ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହି ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାରର ସମର୍ଥନରେ, କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ । ଯଦି ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏକ ଅନୁକୂଳ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବେଶ ଖୁସି ଆଣିବ । ଅପରାହ୍ନ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ସତେଜତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଜି ଏକ ଆରାମଦାୟକ ମନୋଭାବରେ ରହିବେ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଭାବନାର ପ୍ରବାହରେ ରହିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ, ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବିତାଇ ପାରିବେ । ଯାତ୍ରା, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାଥ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଶେଷ ସାଥ୍ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ । ଯେକୌଣସି ଚାଲିଥିବା ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ କାମ ପାଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ ନୁହେଁ ।
ସିଂହ: ଆପଣ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଆବେଗ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବପ୍ରବଣତା ଅନୁଭବ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ ନୁହେଁ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ । ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ସକାଳର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ ।
କନ୍ୟା: ଆପଣ ଘର, ପରିବାର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ ହେବେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁଖଦ ଭ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଘନିଷ୍ଠ କରିବ । ମହିଳା ବନ୍ଧୁମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବେ । ଏହା ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ଅବିବାହିତମାନେ ଜୀବନସାଥୀ ଖୋଜିବାରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି । ଆଜି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ ।
ତୁଳା: ଘରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆଜି ଆପଣ ସରକାରୀ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି ।
ବିଛା: ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ବଜାୟ ରଖିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ସହଭାଗୀତା କାମରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଖାଇବା ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡିବ । କାମରେ ବିଳମ୍ବ ହତାଶା ଆଣିବ । କାମ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ । କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ରହିବ । ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରହିବା ଜରୁରୀ ।
ମକର: ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହା ସହିତ, ଦଲାଲି, ସୁଧ ଏବଂ କମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଆଜି ପ୍ରେମିକ/ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆପଣ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ । ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ ଏବଂ ଯାନର ମଜା ନେବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅପରାହ୍ନରେ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରିବେ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ କିଣାକାଟାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଏହି ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଅତ୍ୟଧିକ କାମ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ।
ମୀନ: ଆଜି ଦିନଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ଏବଂ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଆପଣ ନୂତନ ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କଳ୍ପନାଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ପ୍ରେମିକ/ପ୍ରେମିକାମାନେ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କୁ ପାଇବେ । ଆପଣ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ବିକଶିତ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ବିତାଇବେ ।