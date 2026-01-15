ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଗୁରୁବାରରେ ଦିନ କେମିତ କଟିବ ?
ଆଜି ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
ମେଷ: ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ । ସରକାର ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁ ଯାନବାହାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । କାମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ । ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ । ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ ।
ବୃଷ: ଆପଣ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରେ । ଧୀରେ ଗାଡି ଚାଳନା କରନ୍ତୁ । ପରିବାରର କାହା ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ ନାହିଁ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇପାରନ୍ତି । ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ । ଆଜି ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ।
ମିଥୁନ: ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ । ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ବ୍ୟାପିବ । ସୁଖଦ ଘଟଣା ଘଟିବ । ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । କ୍ରୋଧ ଅଧିକ ରହିବ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଆକ୍ରମଣକୁ ଏଡାନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ ।
କର୍କଟ: ଦିନଟି ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆପଣ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି । ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଯାତ୍ରା କଷ୍ଟକର ହେବ । ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଆଜି ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ । ପରିବାରର ଛୋଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବରେ ବିତାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ତଥାପି, ଆପଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ନିବେଶ ଯୋଜନାରେ କାମ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ସମାନ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ବୌଦ୍ଧିକ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସେୟାର ବଜାରରେ କୌଣସି ବିପଦ ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ ।
କନ୍ୟା: ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହା ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ । ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ଆପଣ କିଛି ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଆଜି ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ହାସଲ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ।
ତୁଳା: ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନକାରାତ୍ମକତା ରହିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷ ଭାବନା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରବାହିତ ହେବ । ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ କଷ୍ଟକର ହେବେ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ ହେବ । ଆପଣ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିରେ ଦିନ ବିତାଇବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପାରିବାରିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୋଇପାରେ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ସଂଯମ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟସୀମାରେ ସମାପ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାମରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧାଜନକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିବ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସ୍ଥିର ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । କୋର୍ଟ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ । ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆଜି ଆପଣ କାମରେ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ । ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ ।
ମକର: ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ । ଆପଣଙ୍କ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖଦ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଆଣିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ । ଜଣେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ସମୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ବିବାଦରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହରାଇବାର ଭୟ ରହିଛି ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଋଣ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ଆପଣ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ସନ୍ତୋଷଜନକ ପ୍ରଗତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ।
ମୀନ: ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିବ । ଆଜି ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଥକାପଣ ଉଭୟ ଅନୁଭବ କରିବେ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କର କାମ କୌଣସି ବାଧା ବିନା ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ।