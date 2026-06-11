ETV Bharat / lifestyle

ରାଶିଫଳ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ?

ଆଜି ଜୁନ 11 ତାରିଖ, ଗୁରୁବାର, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।

11 June 2026 Rashifal in Odia Astrological Prediction
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 11, 2026 at 9:00 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat
11 June 2026 Rashifal in Odia Astrological Prediction
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମେଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। ଦିନଟି କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବିତିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅପରାହ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। କିଛି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ଆସିବ।

11 June 2026 Rashifal in Odia Astrological Prediction
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ବୃଷ: ଆଜି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜି ଆପଣ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ତିଆରି କରି ଖୁସି ହେବେ। ଏହି ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

11 June 2026 Rashifal in Odia Astrological Prediction
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ। ପରିବାର ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଘରେ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ସରକାରୀ କାମ ସଫଳ ହେବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ସମୟ। ତଥାପି, ଆଜି ଆପଣ କ୍ରୀଡା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ।

11 June 2026 Rashifal in Odia Astrological Prediction
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କର୍କଟ: ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ ସାଧନା, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଅପରାହ୍ନରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି।

11 June 2026 Rashifal in Odia Astrological Prediction
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଆଗ୍ରହୀ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମତା ବଜାୟ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହିତରେ ରହିବ। ଆପଣ ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।

11 June 2026 Rashifal in Odia Astrological Prediction
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କନ୍ୟା: ଆପଣ ଆଜି ବୁଲିବା, ଖାଇବା ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାରେ ବିତାଇ ପାରନ୍ତି । ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ଔଷଧ କିମ୍ବା ହସ୍ପିଟାଲ ଫି ପାଇଁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ।

11 June 2026 Rashifal in Odia Astrological Prediction
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ତୁଳା: ଆଜି, ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଭ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଭ୍ରମଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ।

11 June 2026 Rashifal in Odia Astrological Prediction
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ବିଛା: ଆପଣ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ। କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରମାନେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ କ୍ୟାରିଅରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ କଳ୍ପନାଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ ସୃଷ୍ଟିରେ ନୂତନତ୍ୱ ଆଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ।

11 June 2026 Rashifal in Odia Astrological Prediction
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ଧନୁ: ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ। ଧନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାନି ହୋଇପାରେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅନୁଭବ କରିବ। ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ।

11 June 2026 Rashifal in Odia Astrological Prediction
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମକର: ଆଜି ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସୁଖଦ ହେବ। ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନିକଟତର ହେବ। ଅପରାହ୍ନରେ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରାଇବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସତେଜ ରହିବେ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦସ୍ତାବିଜରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ।

11 June 2026 Rashifal in Odia Astrological Prediction
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏବଂ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ମଧ୍ୟ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣ ବୈଚାରିକ ସ୍ଥିରତା ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଉପାୟରେ କାମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ତଥାପି, ଦିନସାରା ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅସାବଧାନତା ଏଡାନ୍ତୁ ।

11 June 2026 Rashifal in Odia Astrological Prediction
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମୀନ: ଆଜି ଘରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେବ । ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ଅଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ବାହାରେ ଖାଇବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡିପାରେ।

TAGGED:

HOROSCOPE
RASHIFAL IN ODIA
RASHIFAL
ରାଶିଫଳ
DAILY RASHIFAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.