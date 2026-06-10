ରାଶିଫଳ: କେମିତି କଟିବ ଆଜିର ଦିନ ?
ଆଜି ଜୁନ 10 ତାରିଖ, ବୁଧବାର, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : June 10, 2026 at 6:53 AM IST
ମେଷ: ଆପଣ ଦିନସାରା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଅପବ୍ୟୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ନିବେଶ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଦାନ ବଦଳରେ ନିଜ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ କାରବାର କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଲାଭର ପ୍ରଲୋଭନରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ନିର୍ଣ୍ଣାୟକତାର ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇବ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଲାଭଦାୟକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ । ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଯାତ୍ରା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆଜି ଆପଣ ମହିଳା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀ ଏବଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି,ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ । ଘର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଏବଂ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆପଣ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଖୁସି ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଏକ ସୁଖଦ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସରକାରୀ କାମ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାଧା ଦୂର ହେବ । ଆପଣଙ୍କ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଦିନଟି ଭଲ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ । ବିଦେଶରୁ ଶୁଭ ଖବର ଆସିବ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଖୁସିର ଦିନ କଟିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ । ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଡାଇବା ଉଚିତ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ । ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଦିନଟି ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧାଜନକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ । ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ । ନକାରାତ୍ମକତା ଚାପର ଉତ୍ସ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଜି ଏକ ଆରାମଦାୟକ ମନୋଭାବରେ ରହିବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ କମ କରିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ଲାଭର ପ୍ରଲୋଭନରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି, ଆପଣ ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କିଣିବା ଏବଂ ପିନ୍ଧିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆପଣ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତା କରିବେ । ଭାଗୀଦାରୀ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ଆପଣ ଭାଗୀଦାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନାରେ କାମ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟାୟାମ କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରିବେ ।
ତୁଳା: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ବିରାଜମାନ କରିବ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉଭୟ ହାସଲ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ମାତୃ ପରିବାରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ । ଏକ ପୁରୁଣା ନିବେଶ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଣିପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ।
ବିଛା: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମାନହାନି ହୋଇପାରେ । ଆଜି ଆପଣ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ପିଲାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ସଫଳତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ ହେବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ନିରାଶାକୁ ଦୂର କରିବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଯାତ୍ରା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ । କୌଣସି ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତାର ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରାଇବ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଆଜି ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ କଳା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଜାରି ରହିବ । ଆପଣ କଳ୍ପନାର ଦୁନିଆକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଭଲ ରହିବ । ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ମକର: ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ । ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ । ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସହଯୋଗ ପାଇବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ । ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ । ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆପଣ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ । ଆଜି ଯେକୌଣସି ବିବାଦକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ । ଆପଣ କୌଣସି କାମରେ ଅନୁକୂଳ ସଫଳତା ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ । ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକୂଳ ମନେ ହେବ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦିନଟିକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂର କରନ୍ତୁ ।
ମୀନ: ଆଜି, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଘରେ ଶୁଭ ଘଟଣାମାନ ଘଟିବ । ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ଆପଣ ବାହାରକୁ ଖାଇବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି । ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଜି ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରାହ୍ନ ସମୟ ଭଲ ।